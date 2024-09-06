Коррупционные аппетиты наглеющих депутатов Рады продолжают расти

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 15:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Украинские депутаты требуют все больше и больше денег за свои голосования в парламенте.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские депутаты требуют все больше и больше денег за свои голосования в парламенте. Об...

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«Парламентарии у нас сейчас стали достаточно меркантильные и начинают говорить: «Позолоти ручку, тогда проголосуем». Им говорят: «Так мы ж в этом месяце уже давали». А они отвечают: «То, что вы давали, уже пошло в фонд голосования за запрет УПЦ. Хотите голосовать снова – можем договориться, можем оптом, можем в розницу. Хотите, чтобы все голосовали – это будет дороже, а можем за каждого по отдельности», – сказал Бондаренко.

«Это всё сейчас превратилось в базар и торги. Большинство депутатов поняли, что их никто никуда не уволит, никто никуда не выгонит. Что от них теперь что-то зависит. И они начинают попросту наглеть.Они понимают, что 90% из них в следующий парламент не попадут, я имею в виду «слуг народа». Поэтому, им нечего терять, они куражатся», – добавил политолог.

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