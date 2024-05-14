Коррупция или проблемы с гостайной? Задержан высокопоставленный российский генерал

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Вчера российское информационное пространство взорвала сенсационная новость: в Москве задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Изначально об этом сообщил ряд источников и тг-каналов.

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«Следственные мероприятия в отношении Юрия Кузнецова подтверждаем: на рабочем месте сегодня его уже не было. Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», – написал тг-канал военного аналитика Михаила Звинчука.

А уже ближе к исходу дня появилась информация от ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на рабочем месте Кузнецова и дома проведен обыск. Других подробностей нет.

Отмечается, что с 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Нынешнюю должность Кузнецов получил в мае 2023 года.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» обнаружил в картотеке 235-го гарнизонного военного суда Кузнецова Юрия Васильевича — полного тезку главного кадровика Минобороны РФ. Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на него поступил 13 мая, в тот же день суд рассмотрел представление.

«ПолитНавигатор» собрал мнения политических экспертов по резонансному задержанию.

«Якобы, задержан ещё один высший чин Минобороны. Юрий Кузнецов, начальник управления кадров Минобороны. Брал взятки за назначение генералами? Нет. Он якобы задержан по бывшему месту работы – начальника 8-го управления Генштаба, которое курирует Службу защиты государственной тайны. Парадокс в том, что военные радуются арестам военных. И требуют их больше. Военные на фронте радуются арестам в тылу», – комментирует ситуацию московский политолог Сергей Марков.

В некоторых тг-каналах утверждается, что Кузнецов якобы имел родственные связи с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, по мнению некоторых американских сенаторов, спонсировала Джо Байдена во время избирательной кампании по выборам президента США.

«Это серьезный передел в МО. Мысли для размышления: кто может отдавать приказы о задержании лиц такого ранга? Понеслась по кочкам…», – в свою очередь пишет паблик «Тринадцатый», который ведет Егор Гузенко, воевавший в составе ЧВК «Вагнер».

Военкор Анастасия Кашеварова тоже обращает внимание, что задержан Кузнецов отнюдь не за коррупцию.

«Контрразведка, видимо, давно вела. Молодцы, ребята. Нам всем понятно, что коррупция – это то, что можно публичить, с остальным разберутся уже отдельно», – считает Кашеварова.

Председатель МОО «Вече», военный эксперт Владимир Орлов дает понять, что дело все же в коррупции.

«В армии есть несколько должностей, которые почти всегда сидят. Это начальник ГСМ, Начальник автомобильной службы, начальник кадров, начпод-начвещь и начфин. Так что тут никакой Америки не открыли и сенсации не сделали», – отмечает Орлов.

Военкор Семен Пегов считает главной интригой, кто ведет дело Кузнецова.

«Процессы, судя по всему, запускаются небывалые. Ждём официального релиза от СК или ФСБ. Главная интрига – какая из служб ведет дело. То есть какое из «к» – контрразведка или коррупция – в данном конкретном случае будет преобладать», – полагает Пегов.

Официальной информации на данный момент пока нет.