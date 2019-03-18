Коррупция подталкивает россиян чаще вспоминать добрым словом Сталина – писатель

18.03.2019

Чтобы расправиться с коррупцией, необходима политическая воля противопоставить ей методы сталинских времён – не настолько радикальные, но столь же решительные.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый Крымский» высказал русский писатель и публицист Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот почему Сталин нарастает в российском сознании – в связи с коррупцией. И сталинские времена – это, конечно, была пора, где не было коррупции. Ну, были отдельные дурни, которые попадались на купюрах, их тут же уничтожали. Поэтому с коррупцией можно расправиться.

С коррупцией расправился Сингапур, став великой страной, по существу будучи крохотной. По существу, с коррупцией покончил Китай, он время от времени расстреливает мэров городов, но это же капля в море, по сравнению с тем величием, с той огромной массой национального продукта и дохода, который Китай производит», – заявил Проханов.

«Не обязательно смертная казнь, ведь существует много способов перевербовки этих предателей. Их можно заставить работать на страну, на нацию – была бы политическая воля», – добавил писатель.

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