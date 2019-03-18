Выборы
//exit;
18.03.2019
 
Коррупция, Политика, Россия
Просмотров:

Коррупция подталкивает россиян чаще вспоминать добрым словом Сталина – писатель

Чтобы расправиться с коррупцией, необходима политическая воля противопоставить ей методы сталинских времён – не настолько радикальные, но столь же решительные.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый Крымский» высказал русский писатель и публицист Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот почему Сталин нарастает в российском сознании – в связи с коррупцией. И сталинские времена – это, конечно, была пора, где не было коррупции. Ну, были отдельные дурни, которые попадались на купюрах, их тут же уничтожали. Поэтому с коррупцией можно расправиться.

С коррупцией расправился Сингапур, став великой страной, по существу будучи крохотной. По существу, с коррупцией покончил Китай, он время от времени расстреливает мэров городов, но это же капля в море, по сравнению с тем величием, с той огромной массой национального продукта и дохода, который Китай производит», – заявил Проханов.

«Не обязательно смертная казнь, ведь существует много способов перевербовки этих предателей. Их можно заставить работать на страну, на нацию – была бы политическая воля», – добавил писатель.

Читайте также: Украинский замминистра пришел в ужас от популярности Сталина в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть