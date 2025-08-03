Коррупция умрёт только вместе с Украиной – философ Дацюк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Коррупция прочно укоренилась на всех уровнях украинского государства, и избавиться от неё уже не получится.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы на грани краха и катастрофы. Наша система коррупции имеет, как минимум, три эшелона. Региональный эшелон, на уровне государства, и западно-украинский эшелон. Эшелонированная система коррупции. Из нее выскочить практически нереально, потому что выскакиваешь из одной, и ты попадаешь в другую. Возникает вопрос: что тогда суверенитет? Если мы осознаем, что суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне смыслов и перспектив, суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне выстраивания общественного договора, то есть солидаризация геополитическая», – рассуждал Дацюк.