Коррупция умрёт только вместе с Украиной – философ Дацюк
Коррупция прочно укоренилась на всех уровнях украинского государства, и избавиться от неё уже не получится.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы на грани краха и катастрофы. Наша система коррупции имеет, как минимум, три эшелона. Региональный эшелон, на уровне государства, и западно-украинский эшелон. Эшелонированная система коррупции. Из нее выскочить практически нереально, потому что выскакиваешь из одной, и ты попадаешь в другую.
Возникает вопрос: что тогда суверенитет? Если мы осознаем, что суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне смыслов и перспектив, суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне выстраивания общественного договора, то есть солидаризация геополитическая», – рассуждал Дацюк.
«Тут же, как бы, большинство работало только на раскол. Запад тащил одеяло в свое ведение, в Австро-Венгерскую империю, где украинский, только украинский, и украинская культура, и своя коллективная память. Другие тащили в восточную Украину, в направлении Российской империи. И договариваться не хотели.
Конституция – это была попытка такого договора. И эта попытка во время войны просто рассыпалась, потому что патриоты пошли в наступление. Восточная Украина была полностью деморализирована и разрушена на уровне и гражданского общества, потеря своего представительства в парламенте. И фактически мы оказались в ситуации, когда общественного договора нет, а то, что есть, устроено коррупционным образом», – добавил укро-философ.
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