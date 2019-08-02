Коррупция в ВСУ вывела из строя половину техники украинских десантников

02.08.2019, Донецк, Александр Гусар

По результатам проверки в десантно-штурмовых войсках Украины, в результате использования некачественных запасных частей, выявлены неисправности у почти половины парка техники.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Он рассказал, что разведкой НМ ДНР получена информация о назревании очередного коррупционного скандала в высшем руководстве десантно-штурмовых войск Украины.

«После расследования дела по факту закупки в ДШВ некачественных бронежилетов, национальное антикоррупционное бюро совместно с СБУ произвело технический контроль транспортных средств всех подразделений войск, за исключением находящихся в зоне «ООС». По результатам контроля установлено, что из 1352 проверенных единиц техники выявлена неисправность и требует прекращения использования, как не безопасная, 621 единица, а это 46 процентов», – сообщил Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства отметил, что по предварительным данным следователей, данные неисправности стали следствием использования контрафактных и не соответствующих требованиям технических стандартов запасных частей, которые были закуплены и направлены в подчинённые части командованием ДШВ.

«Важно отметить, что поставщиков, с которыми необходимо заключать контракт на закупку запчастей, определял лично командующий ДШВ Михаил Забродский. Ведется следствие», – добавил Басурин.