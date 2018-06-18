18.06.2018, Киев

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Коррупция, воровство и беспредел – боевик “Азова” раскрыл тайны полка

Националист из «Азова» написал обращение, где раскрыл тайны полка о коррупции в подразделении, липовых спецоперациях и заработке на мертвых.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте «Остров», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик побоялся раскрыть своё имя из-за расправы со стороны его же «побратимов».

В письме азовец рассказал о становлении сначала батальона, а после и полка. Большое внимание он уделил материальному обеспечению подчиненных Андрею Билецкому боевиков, а также тому, что заработанные в боях деньги комбат отбирал себе.

«Далее те, кто был зарегистрирован в МВД, получили удостоверения и зарплатную карточку, так как в подразделение начали перечислять деньги из бюджета государства. Командировочные средства, которых никто не видел, кроме руководства (примерно 30-80 грн на «рылосутки») также выделялись. Еще очень активно собирались волонтерские деньги от людей, которые приносили пачками в Казацкому, собирались средства на Майдане и т.д.

Тогда мы так не уделяли этому внимание, наоборот, радовались такому финансированию… Первое поступление денег состоялось где-то 25 августа 14-го. Те ребята, которые успели сделать карточки, получили зп в размере 8400-12600 грн. Зарплата других взята командованием «Азова». Так и 5 тыс. грн подъемных средств, ни один из бойцов не увидел. Как и средства за июнь-июль. Некоторым дали на руки по 4 тыс. Когда командование услышало о зарплатных картах и начисленных на них средствах, началась паника.

Сразу через командиров передали: «карточки с пин-кодами сдать к руководству, все чеки по расходам сдать также, как и снятую наличку. Всё будет удержано из зарплаты, которая у вас составляет 4 тыс. грн, и которую вам платит не МВД, а батальон. Эти средства, вы получили, это начисление на тех людей, которые не зарегистрированы официально», – пишет доброволец.

«Когда поднялся шум, ответ руководства была такой: «А вы что, сюда пришли за деньгами или родину защищать? Зачем вам деньги? Мы вас кормим, снарягу покупаем». Ага, ту самую снарягу, которую таскали нам волонтеры. Как и большинство продуктов. Часть из которых не доезжала», – добавил он.

Кроме этого, боец рассказал, как на мертвом сослуживце командиры заработали уже после его смерти.

«После первой Иловайской операции у нас был тяжело ранен собрат Сокол, который потом умер в Германии. Средства на его лечение нашли именно волонтеры, батальон почти ничего не выделил. Кроме того, через месяц после смерти Сокола его мать пошла за документами в Киевглавк, а там с удивлением ответили «Как умер ??? Он выполняет задачи по охране правопорядка в Донецкой области, вот и зарплата ему начисляется». И показали ведомость», – рассказал азовец.

«Именно в те времена многие из ребят и поняли, что мы только куры, которые несут золотые яйца. Овцы, которых можно «стричь» на бабло. Поэтому личный состав так сильно жалели и с Иловайска так быстро вывели. Они не за нас переживали, а за свои деньги», – грустно констатирует он.

Также националист раскрыл тайну того, как полк «Азов» придумывал для СБУ победы, чтобы заработать положительный рейтинг для своего комбата Билецкого.

«Когда надо было отчитаться по достижениям батальона, взяли одного из пленных, находившихся на урзуфской базе (кажется россиянина), вынесли из оружейной кучку оружия и гранат, сделали фото рядом с пленным, якобы «поймали контрабандиста с оружием» и отдали его в СБУ. Оружие конечно вернули в оружейную. Сепара не жалко совсем, но это свинский поступок, по моему мнению», – рассказал боевик.

Как не удивительно, но даже так называемая Широкинская операция была придумана для того, чтобы создать благоприятный имидж Билецкого и батальона в целом, так как к тому моменту из него сбежало половина личного состава.

«И для того чтобы получить новую победу и славу Билецкому – была запланирована Широкинская операция. По моему мнению, большие потери как раз и стали следствием того, что там было много новых неподготовленных ребят. И еще то, что руководство жалело новую технику больше, чем ребят. Их очень жаль, что стали разменной монетой Белецкого», – пишет боец.