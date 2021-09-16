Кортежи со стрельбой везут нас в другую Россию

16.09.2021 17:00 (Мск), Москва, Платон Беседин

А был бы жив Иван Андреевич Крылов, великий наш – какие бы басни он писал сегодня? Любопытно. Уверен, наверняка черкнул бы пару шикарных зарисовок о многонациональной стране, в которой – тсс! – нельзя говорить ничего такого. Только в баснях, угу.

Я тут недавно смотрел КВН. Так вот, там ребята из команды «Неудержимый Джо» шутили, что перед всеми национальностями в России принято извиняться. Никто и никогда не извиняется только перед русскими. А сделай это – и русские сами должны попросить прощения. Что, собственно, КВНщики и сделали, а в каждой шутке есть доля шутки…

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И ведь, действительно, скажи что-то такое правдивое – уже и неловко как-то. Опасно местами. Кто-то шикнуть может: смотри, пошёл вон русский националист, русский шовинист. Потому что русским нельзя. А другим можно многое. Очень многое. Слишком многое. Почти всё.

Вот, к примеру, Иваново. Ассоциация? Логично, Иваново – город невест. А где невесты – там и свадьбы, конечно. И промчался по улицам Иваново свадебный кортеж – такой, что ух и ах! Местные даже обратились в полицию. Потому что, как сообщается, кортежи оказался тем ещё: из «Приор» палили из пистолетов, а из люка фордовского внедорожника – из автомата, очередями. Прелестно, не правда ли?

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При этом встречаешь слово «Приора» – и сразу понимаешь, о ком идёт речь. А если вслух произнести? Боюсь, что у некоторых могут случиться проблемы. Но как так получается, что все обо всех несчастьях в курсе, а озвучить их в полной мере нельзя? Не называется ли, собственно, это замалчиванием проблемы? Оно самое, безусловно. И напоминает, воспользуюсь аналогией, когда болезнь накрывают простынкой, а под той всё гниёт и лучше не становится.

Тут ведь вопрос: что было бы, если б кто-либо сделал замечание этим свадебным весельчакам-стрельцам? Что бы с ним, замечание сделавшим, сотворили бы, а? Ох и ах! Вот, к примеру, человек оказался мужественным, возможно, бесстрашным даже и сделал замечание танцующим лезгинку и дорогу перегородившим. Бедный! А защитят ли его потом власти от посягательств? Или будет, как с Анатолием Грудистовым? Тоже ведь показательная история.

Очевидно, проблема выпукла настолько, что мешает остальным россиянам дышать. Но всякий раз её необходимо выпячивать ещё больше, дабы добиться хоть каких-нибудь санкций для тех, кто ведёт себя издевательски и жестоко. Вот и правоохранители из Иваново придумали минимальные штрафы для свадебных гонщиков-стрельцов исключительно после поднявшегося шума в социальных сетях.

И да, ещё, по обыкновению, – привет команде КВН «Неудержимый Джо» – прилагаются извинения тех, кто палил в воздух Иваново. Извинения через губу, что называется, извинения пустые, сказанные в стиле «Рафик ни в чём не виноват». Слышали, знаем, привычно – и спрашивается: для чего нам эти как бы извинения? Для чего нам этот цирк, если единственное, что примирить может – это вся строгость наказания и, как следствие, пресечение подобного мракобесия? Где это всё?

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Так скажите – ох, опасная тропа, – каким должен быть максимальный шум в соцсетях и на площадях, дабы не обвинили затюканный народ в бунтах или чём-то таком? И можно ли обойтись как-нибудь без них? Как добиться того, чтобы эти странные люди, палящие из машин в воздух от большой радости и ещё большего свинства, не повели Россию куда-то не туда? Они ведь давно уже создали своё государство в государстве – и живут так, как им удобно, так, как им в кайф. Однако и этого подобным персонажам мало, и они хотят установить свои правила для всех остальных.

Кто по итогу остановит их? А после кто остановит тех, кто станет останавливать? Проклятые вопросы. Пепел Манежной площади стучит в наши сердца.