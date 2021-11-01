Кортунов: Доверие в атлантическом сообществе так и не восстановлено

01.11.2021 14:46 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Проходивший в Италии саммит G-20 не сумел преодолеть кризис недоверия между глобальными игроками.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет эксперт клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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Он обратил внимание, что накануне саммита «большой двадцатки» генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости доверия среди главных игроков мировой экономики и политики.

По мнению главы РСМД, речь могла идти о восстановлении доверия внутри «коллективного Запада», которое было основательно подорвано поспешным и плохо организованным выводом американских сил из Афганистана, а также не менее поспешным созданием нового американо-британско-австралийского союза, имевшим своим прямым следствием односторонний разрыв Канберрой «контракта века» на поставку французских подводных лодок Австралии.

«Хотя все присутствовавшие в Риме руководители западных стран, включая президента США Джо Байдена, отчаянно демонстрировали несокрушимое единство, говорить о восстановлении доверия в атлантическом сообществе пока как минимум преждевременно», – считает автор.

Также он полагает, что речь могла идти о восстановлении доверия между Востоком и Западом, о противодействии опасному процессу сползания мира к новой биполярности.

«Но уже сам факт того, что ни российский президент Владимир Путин, ни китайский председатель Си Цзиньпин в Риме так и не появились, ограничившись видеообращениями к участникам саммита, говорит сам за себя. Да и о каком доверии может идти речь, если параллельно с бесконечными разговорами о глобальной солидарности между Западом и Востоком продолжается ожесточенная война санкций, разрываются последние связи между НАТО и Россией и создаются новые антикитайские блоки и партнерства?», – пишет политолог.

Также он убежден, что речь могла идти о доверии между глобальным Севером и глобальным Югом.

«Но разве есть у глобального Юга хоть какие-то основания рассчитывать на великодушие и щедрость со стороны глобального Севера, если, несмотря на все предложения по реструктуризации долгов стран с низким уровнем дохода, задолженность последних за время пандемии не снизилась, а выросла на 12%? И если, вопреки постоянным призывам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, разрыв в уровнях вакцинации между Севером и Югом не сокращается, а продолжает увеличиваться?», – резюмирует Кортунов.