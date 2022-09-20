Кортунов: После Харькова Запад и Украина сохраняют триумфаторские настроения

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Новости Украины

После недавних военных успехов ВСУ киевский режим и его союзники уверовали, что могут на поле боя победить Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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«Пока признаков сближения позиций у самих сторон конфликта не наблюдается. Но из этого не следует, что нет перспектив и для решения каких-то частных вопросов. Как известно, имеется зерновая сделка, есть переговоры по обмену военнопленными и существует проблема обеспечения безопасности Запорожской АЭС. На упомянутых направлениях возможно добиться некоего частного прогресса. И в перспективе достигнутые отдельные подвижки способны послужить кирпичиками, из которых постепенно может сложиться фундамент для более значимых принципиальных договоренностей», – сказал эксперт «Независимой газете».

При этом он прогнозирует, что в ближайшее время Украина и Запад будут делать ставку на силовое решение конфликта.

«Похоже, и у украинской стороны, и у Запада еще сохраняются триумфаторские настроения с учетом военных успехов, достигнутых на харьковском направлении в начале текущего месяца. Поэтому там по-прежнему много говорят о возможном переломе и переходе к стратегическому наступлению ВСУ. Подозреваю, что нам и в ближайшее время предстоит наблюдать за попытками активизации действий украинских военных, естественно, при помощи западных союзников», – считает аналитик.

Впрочем, гендиректор РСМД полагает, что некоторые зарубежные политики уже понимают, что времени до приближающейся зимы, которая обещает быть тяжелой, осталось мало.

«Разумеется, картина складывается неоднородная и у различных стран позиции могут разниться. Скажем, политика тех же США и администрации Джозефа Байдена вряд ли как-то изменится до промежуточных выборов в начале ноября. Поскольку в противном случае вероятны обвинения в адрес Вашингтона из-за того, что тот недостаточно жестко противостоит курсу Москвы. И так же, видимо, трудно рассчитывать на какие-то подвижки в Великобритании, где новый премьер-министр уже подтвердила приверженность политике своего предшественника в украинском кризисе. Но в странах континентальной Европы кое-где уже начинают говорить о необходимости компромиссов. И в перспективе там возможно допустить какое-то изменение позиций и появление неких новых предложений», – предполагает Кортунов.