Кортунов: После Харькова Запад и Украина сохраняют триумфаторские настроения

20.09.2022  17:44 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После недавних военных успехов ВСУ киевский режим и его союзники уверовали, что могут на поле боя победить Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

После недавних военных успехов ВСУ киевский режим и его союзники уверовали, что могут на...

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«Пока признаков сближения позиций у самих сторон конфликта не наблюдается. Но из этого не следует, что нет перспектив и для решения каких-то частных вопросов. Как известно, имеется зерновая сделка, есть переговоры по обмену военнопленными и существует проблема обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

На упомянутых направлениях возможно добиться некоего частного прогресса. И в перспективе достигнутые отдельные подвижки способны послужить кирпичиками, из которых постепенно может сложиться фундамент для более значимых принципиальных договоренностей», – сказал эксперт «Независимой газете».

При этом он прогнозирует, что в ближайшее время Украина и Запад будут делать ставку на силовое решение конфликта.

«Похоже, и у украинской стороны, и у Запада еще сохраняются триумфаторские настроения с учетом военных успехов, достигнутых на харьковском направлении в начале текущего месяца. Поэтому там по-прежнему много говорят о возможном переломе и переходе к стратегическому наступлению ВСУ. Подозреваю, что нам и в ближайшее время предстоит наблюдать за попытками активизации действий украинских военных, естественно, при помощи западных союзников», – считает аналитик.

Впрочем, гендиректор РСМД полагает, что некоторые зарубежные политики уже понимают, что времени до приближающейся зимы, которая обещает быть тяжелой, осталось мало.

«Разумеется, картина складывается неоднородная и у различных стран позиции могут разниться. Скажем, политика тех же США и администрации Джозефа Байдена вряд ли как-то изменится до промежуточных выборов в начале ноября. Поскольку в противном случае вероятны обвинения в адрес Вашингтона из-за того, что тот недостаточно жестко противостоит курсу Москвы.

И так же, видимо, трудно рассчитывать на какие-то подвижки в Великобритании, где новый премьер-министр уже подтвердила приверженность политике своего предшественника в украинском кризисе. Но в странах континентальной Европы кое-где уже начинают говорить о необходимости компромиссов. И в перспективе там возможно допустить какое-то изменение позиций и появление неких новых предложений», – предполагает Кортунов.

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