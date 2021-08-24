Косачев о «Крымской платформе»: «Гора родила мышь»

24.08.2021 12:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Принятая по итогам киевского форума «Крымская платформа» итоговая декларация — это путь в никуда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил вице-спикер вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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«Единственный образ, который напрашивается при чтении этого документа, — «гора родила мышь». Конкретные положения декларации не выдерживают никакой критики — начиная от обвинений в нарушении прав человека до милитаризации полуострова. Все это не соответствует действительности. Ну а требования принять в Крыму какие-то миссии, мандат которых ограничен территорией Украины, — это путь в никуда. Крым открыт для посещения — разумеется, по согласованию с российскими властями», – сказал Косачев «Известиям».

По его словам, «Крымская платформа» – это спектакль, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» и в котором «международные участники выполняли роль статистов».

«Этот спектакль Киев попытается записать себе в актив, хотя мы все прекрасно понимаем, что никакого реального актива там нет», — резюмировал вице-спикер Совета Федерации.