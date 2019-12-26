Косачев: Обезврежена одна из опаснейших «мин» под европейской стабильностью

26.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Истерическая реакция сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко на новые газовые соглашения Киева и Москвы является хорошим признаком.

Об этом в «Известиях» пишет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По его словам, в новом году точно не будет газового кризиса в треугольнике Россия–Украина–Евросоюз.

«Удалось достигнуть договоренности по параметрам транзита, хотя, конечно, всем пришлось пойти на компромисс ради достижения приемлемого результата. Понятно, что, как по команде, «партии войны» в обеих странах зашумели о поражении, а ведь на самом деле удалось обезвредить одну из опаснейших «мин» под европейской стабильностью. Не случайно фракция «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко уже потребовала провести срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом», усмотрев в них очередную «зраду» и предательство.

И это хороший признак: значит, налицо действительно шаг к нормализации, категорически неприемлемой для сторонников Порошенко, заинтересованных в сохранении конфликта», – считает Косачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киев и Москва согласовали продление на пять лет контракта на транзит российского газа, объемы прокачки которого через Украину уменьшатся в два раза.

После этого украинские националисты объявили, что государство «продали за рубли».