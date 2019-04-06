Косачев забыл о своём вкладе в украинский провал

06.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия вряд ли сможет направить своего посла в Киев после окончания президентских выборов на Украине. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, что у нас посла на Украине нет. И я подозреваю, долго не появится. Не потому, что туда никто не хочет ехать, а потому, что украинцы не хотят нормализовывать наши отношения. У них весь смысл всего того, что происходит в стране, – это удерживать страну (во всяком случае, у её руководства) на максимально антироссийских позициях, жить в состоянии конфликта и через это обеспечивать свое сближение с евро-атлантическими структурами.

Вы знаете, что делают украинцы? До этого это попытался сделать Саакашвили в Грузии. Тоже не получилось, кстати. Но до этого это блестяще, с очень хорошим результатом сделали 3 балтийские страны еще в начале 90-х. Они максимально обострили конфликт с Россией через откровенную дискриминацию русскоязычного населения, не пойдя по «нулевому варианту», я имею в виду Латвию, Эстонию», – заявил Косачёв.

«Литва-то пошла», – отметил ведущий Алексей Венедиктов.

«В Литве население русское было очень маленьким. Так вот, спровоцировали реакцию России. Эту реакцию России выдали за угрозу, исходящую со стороны России. И быстренько под знаменами того, что Россия нам угрожает, забежали в НАТО и в ЕС. Цинично за счет людей, которые живут в этих странах, разыграли геополитическую карту. Но, ещё раз признаюсь, что разыграли удачно, потому что их приняли очень быстро», – продолжил сенатор.

«Вот, Саакашвили попытался сделать то же самое – максимально обострить отношения с Россией и через это увести Грузию в НАТО и ЕС. До Порошенко это пытался сделать Ющенко, сейчас это попытался сделать Порошенко. Но, мне кажется, сейчас и в НАТО, и в ЕС трезвых голов значительно больше, чем в начале 90-х», – подытожил Константин Косачёв.

Следует напомнить, что в 2011 году, когда для многих избирателей Юго-Востока Украины уже стал очевиден курс Виктора Януковича на предательство, Косачев во время визита во Львов выступил с обескуражившими русское население заявлениями (теперь, исходя из тезисов свежего интервью Венедиктову, можно предположить, что, наверное, это была попытка «не спровоцировать реакцию России»?).

Посещая столицу Галичины в статусе депутата Госдумы от «Единой России», Косачев выступил с громким заявлением – он заявил, что РФ не будет требовать от Януковича выполнения обещания о придании русскому языку статуса второго государственного на Украине.

«Да, существует проблема русского языка, ясно, что значительная часть населения Украины продолжает им пользоваться, считая родным. Но так же очевидно, что если дать этому языку такие же полномочия и свободы как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, суверенитета Украины», – сказал Косачев.

Тогдашний глава представительства «Россотрудничества» на Украине Константин Воробьев заявил, что считает вопрос статуса русского языка «вторичным». «Мы и не ставим остро вопрос русского языка. Он, может быть, вторичен», – заявил Воробьев.

Он также выражал убеждение, что вопрос русского языка не поднимается на переговорах о цене на газ для Украины. «Разумеется, я не полагаю и не думаю, что дойдет дело до пакета соглашений «русский язык в обмен на тарифы на газ», или что-то еще», – говорил чиновник.