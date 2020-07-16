Косачёв хвалится: Москва игнорировала русских ради целостности лимитрофов

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия после распада СССР получала многочисленные обращения от русских со всего бывшего Советского Союза, но и не думала предпринимать ничего для возвращения отторгнутых сепаратистами своих исторических земель, уважая «территориальную целостность» лимитрофов.

Этот факт в качестве достоинства привел в пример председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев в ходе дискуссии с участниками молодежных «Потсдамских встреч», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За теми проблемами, которые у нас часто обсуждаются, где России приписывается агрессивное и неправовое поведение – начиналось всё ещё раньше, в истории с Приднестровьем, потом была Абхазия, Южная Осетия, Крым, сейчас Юго-Восток Украины – всё это моментально автоматически записывается в разряд подтверждений того, что Россия агрессивна и представляет собой угрозу. Это не так.

Ровно наоборот: Россия на протяжении десятилетий пыталась помогать соответствующим странам – Молдавии, Грузии, Армении с Азербайджаном разобраться в их отношениях, Украине – пыталась помогать им сохранить свою территориальную целостность.

Несмотря на то, что в наш адрес всё это время и в 90-е, и в «нулевые», и в 2010-е шли «пачками», я говорю это совершенно официально, «пачками» шли обращения жителей этих территорий, населения этих стран или областей с просьбами как-то включиться в их судьбы», – заявил Косачев.

«Мы никогда этого не делали, и всё, что мы ожидали от соответствующих государств – это чтобы они вели себя так же, как мы в нашей стране, когда мы решаем проблемы нацменьшинств, когда мы решаем проблемы обеспечения свободного статуса соответствующих языков, соответствующих религий, соответствующих культур.

Мы ведь тоже сталкивались с проблемами сепаратизма в нашей стране, но мы все эти проблемы решили через политический диалог, и мы сохранили свою территориальную целостность не через применение военной силы, а через достижение договорённостей о том, что мы будем продолжать жить вместе», – добавил сенатор.

Напомним, что в 2011 году Косачев, возглавляя комитет Госдумы по иностранным делам, заявил, что Россия не будет требовать от президента Украины Виктора Януковича выполнения предвыборных обещаний о государственном статусе русского языка.

Это вызвало волну возмущения русских организаций Крыма.

Тогдашний депутат парламента Крыма Сергей Шувайников обращал внимание на то, что Россия имела все основания напомнить Януковичу об обещаниях соблюдения прав русских.

«Никто из русских Украины не просил и не просит диктовать из Кремля декреты президенту Украины, но в международной практике существует возможность обратить внимание руководства Украины на дискриминационные нарушения прав русского населения, которые, кстати, закреплены в статье 12 большого российско-украинского Договора, куда российский депутат мог бы заглянуть», – отмечал Шувайников в интервью «Новому дню».