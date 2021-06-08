08.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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Косачёв объяснил отличия русского и украинского взглядов на события в Крыму и Донбассе

Новости УкраиныПонятие территориальной целостности имеет ценность только тогда, когда соблюдаются благополучные условия для всех без...

Понятие территориальной целостности имеет ценность только тогда, когда соблюдаются благополучные условия для всех без исключения граждан данной территории.

Об этом в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я двенадцать лет работал в Госдуме, ещё до событий 14 года. И я помню огромное количество обращений к нам по Крыму. И со стороны крымчан, и со стороны других государств, территорий, при очевидном понимании того, что несправедливо произошло с Крымом ещё при Хрущёве, и потом продолжало происходить – и в советское время, и в первое украинское время.

Мы ведь тоже с болью в сердце, но закрывали глаза на эти обращения – и потому что понимали, что территориальная целостность это важнейший элемент, при том понимании, что он будет соблюдаться с благополучными условиями, сопровождающими эту территориальную целостность для всех без исключения граждан», – заявил Косачёв.

«Только когда произошёл майдан, только когда произошло очевидное разрушение украинской государственности, произошла соответствующая трансформация и российской позиции. Мы здесь, я абсолютно уверен, действовали не по принципу интересов, а по принципу ценностей, потому что для нас Крым – это, конечно же, не территория, а это люди. Тоже банально прозвучит, но это совершенно точно так», – добавил политик.

«Мы однажды в ПАСЕ на эту тему дискутировали с одним украинским парламентарием, и он бросил обвинение – вы знаете, как Россия поступила в 14 году, у соседа начался пожар в доме, а вы в это время под сурдинку вынесли телевизор.

А я ему на это ответил – вы знаете образ, конечно, неплохой, но мы в этот момент из пожара вывели людей и спасли их, а не телевизор вытащили. И в этом разница между вашим и нашим пониманием того, что тогда происходило в Крыму и того, что происходит до сих пор на Юго-Востоке Украины», – рассказал Константин Косачёв.


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