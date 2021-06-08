Косачёв объяснил отличия русского и украинского взглядов на события в Крыму и Донбассе

08.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Понятие территориальной целостности имеет ценность только тогда, когда соблюдаются благополучные условия для всех без исключения граждан данной территории.

Об этом в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я двенадцать лет работал в Госдуме, ещё до событий 14 года. И я помню огромное количество обращений к нам по Крыму. И со стороны крымчан, и со стороны других государств, территорий, при очевидном понимании того, что несправедливо произошло с Крымом ещё при Хрущёве, и потом продолжало происходить – и в советское время, и в первое украинское время. Мы ведь тоже с болью в сердце, но закрывали глаза на эти обращения – и потому что понимали, что территориальная целостность это важнейший элемент, при том понимании, что он будет соблюдаться с благополучными условиями, сопровождающими эту территориальную целостность для всех без исключения граждан», – заявил Косачёв. «Только когда произошёл майдан, только когда произошло очевидное разрушение украинской государственности, произошла соответствующая трансформация и российской позиции. Мы здесь, я абсолютно уверен, действовали не по принципу интересов, а по принципу ценностей, потому что для нас Крым – это, конечно же, не территория, а это люди. Тоже банально прозвучит, но это совершенно точно так», – добавил политик. «Мы однажды в ПАСЕ на эту тему дискутировали с одним украинским парламентарием, и он бросил обвинение – вы знаете, как Россия поступила в 14 году, у соседа начался пожар в доме, а вы в это время под сурдинку вынесли телевизор. А я ему на это ответил – вы знаете образ, конечно, неплохой, но мы в этот момент из пожара вывели людей и спасли их, а не телевизор вытащили. И в этом разница между вашим и нашим пониманием того, что тогда происходило в Крыму и того, что происходит до сих пор на Юго-Востоке Украины», – рассказал Константин Косачёв.