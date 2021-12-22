Косачёв: За семь лет войны ЕСПЧ не рассмотрел ни одного иска от русских Донбасса

22.12.2021  19:26 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Жители Донбасса с 2014 года оказались вне действия международного гуманитарного права и лишились возможности отстаивать свои интересы в западных инстанциях.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Донбасса с 2014 года оказались вне действия международного гуманитарного права и лишились возможности...

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«Русские на территории непризнанных республик вообще оказываются вне зоны международного гуманитарного права. Им отказывают в элементарном правосудии.

У меня есть статистика – за последние семь лет, с 2014 года, в Европейский суд по правам человека обратилось около семи тысяч жителей Донецкой и луганской народных республик. И ни один из исков к официальному Киеву за эти семь лет так и не рассмотрен Европейским судом по правам человека», – сказал он.

Константин Косачёв поддержал ряд инициатив по созданию российских и международных правозащитных организаций, которые будут заниматься этими вопросами.

«Я хотел бы поддержать идею создать при МИД России координационную группу для мониторинга фактов дискриминации российских граждан и соотечественников за рубежом, и выработки механизмов правового и политического реагирования. Нам нужна полная картина происходящего и возможные способы реагирования.

Также поддерживаю предложение по созданию международной правозащитной организации правозащитников, правоведов и экспертов разных стран для эффективной защиты россиян и соотечественников за рубежом.

Эта работа не может и не должна быть делом только государства», – резюмировал зампред.

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