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17.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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Кошечки и собачки вместо Жириновского: Думская оппозиция против ужесточения правил в Сети


Госдума РФ приняла сегодня в окончательном третьем чтении закон, который позволяет Роскомнадзору по запросу избиркомов разных уровней ограничивать доступ к нелегальным предвыборным материалам или сайтам, включая страницы в соцсетях.

Три оппозиционных фракции не голосовали за этот закон и подвергли его критике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня у правящей партии тотальное доминирование по финансам. Все СМИ фактически подчинены действующей власти и действуют в ее интересах. Административный ресурс работает на «Единую Россию». Единственная площадка, на которой мы можем состязаться и конкурировать, – это интернет, где вы часто проигрываете. Сейчас делается попытка исключить эту площадку. У Роскомнадзора не хватит сил заблокировать миллионы страниц, будут блокировать самых активных», – сказал коммунист Алексей Куринный.

Представитель «Справедливой России» Олег Нилов считает, что закон невыполним, потому что Роскомнадзор не имеет технических и материальных средств, чтобы заблокировать миллионы страниц.

«Тогда и обычные письма граждан не должны содержать пропаганды. Мы что, будем и почтовые сообщения вскрывать? А если какой-то активный гражданин захочет написать всем своим знакомым тысячу писем? И по телефону нельзя будет общаться?» – сказал Нилов.

Представитель ЛДПР Сергей Иванов, понимая, что не сможет переубедить парламентское большинство, обратился напрямую к российскому народу.

«Сегодня «Единая Россия» пытается вас напугать и делать в интернете только то, что не мешает их благополучию: постить кошечек и собачек, рецепты тортиков и так далее. За вас все решили», – сказал Иванов.

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