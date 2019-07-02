«Кошелек» Порошенко под угрозой – банки Европы начали блокировать счета

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Банки Европы начали активно блокировать счета доверенного лица Петра Порошенко, на которого оформлена часть его иностранных активов. Речь об однокласснике экс-гаранта Сергее Зайцеве, которого при прежней власти называли “кошельком Порошенко”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Вести” со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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По данным издания, причина такой реакции финучреждений в том, что в последнее время к персоне Зайцева приковано пристальное внимание со стороны прокуратуры Германии, которая проводит в его отношении проверку по поводу возможного отмывания денег. В перспективе счета будут не только блокировать, но и закрывать.

Порошенко, по данным издания, чрезвычайно обеспокоен создавшейся ситуацией. Выполнять обязательства перед внешними партнерами по каналам, связанным с Зайцевым, стало проблематично. И прогноз неблагоприятный: по мере расследования, которое проводится в Германии, счета начнут не просто блокировать, а закрывать.

Отметим, что Сергей Зайцев – давний приятель бывшего президента. Много лет он работал в президентской корпорации “Рошен”, на данный момент занимает в ней должность заместителя генерального директора.

Также Зайцев долгое время курирует сельскохозяйственный и кондитерский бизнес Порошенко в оффшорах. Он владеет кипрской компанией Camarin Limited, которая является совладельцем предприятия в Германии Interstarch GmbH с долей 75,05%.

В поле зрения европейских правоохранителей он попал не случайно. Дело в том, что в 2011 году, уже работая в “Рошене” Зайцев успел купить на свою кипрскую компанию Camarin Limited активы немецкой компании Food Retail and Production в Германии (в районе Эльстерауэ) – современной фабрики по производству пшеничного крахмала в Европе за 30 млн. евро.

А в дальнейшем Зайцев подписал договор на управление этой компанией с “Интерстарч Украина”, конечным бенефициарным собственником которой является Петр Порошенко.

Издание сообщает: у правоохранителей есть подозрение, что за покупкой немецкой фирмы изначально и стоял Порошенко, а Зайцева он использовал для прикрытия этой сделки (и доходов от нее) – то есть, для анонимности и дальнейшей налоговой оптимизации через кипрскую компанию.

После скандала с “панамскими бумагами”, в котором Порошенко засветился “по полной” и требований директивы ЕС по борьбе с отмыванием незаконных средств, Германия приняла закон о реестре прозрачности владельцев фирм. В такой Реестр немецкие фирмы должны внести фамилии своих конечных бенефициаров. И пока принимали этот закон – летом 2016 года – кипрская компания Camarin Limited продала официально миноритарную долю немецкой компании “Interstarch GmbH” в 24,95% украинской компании “Интерстарч Украина” (Порошенко). Но главным совладельцем – с долей в 75,05% – осталась кипрская компания Camarin Limited. Получается, что реальным владельцем Порошенко как был – так и остался.

По данным издания “Вести”, основной вид деятельности ООО “ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА” (код 38307757) – производство крахмалов и крахмальных продуктов. Известно также, что в этой компании в 2015 году работала Марина Порошенко, жена бывшего президента. Она там даже заработала официально 11178 грн.

Согласно Единому реестру предприятий Украины Сергей Зайцев имеет долю в 0,5 % в компании ООО “Центрально-европейская кондитерская корпорация”, бенефециарным собственником которой также является Порошенко.

Ранее, ООО “Центрально-европейская кондитерская корпорация” (это другое название “Рошен”) на 85% принадлежит голландской компании Roshen Europe B.V., которая на 100% принадлежит компании Confectionery Investments. А эта последняя принадлежит Rothschild Trust AG в качестве части Prime Asset Capital Trust. Ротшильды после создания траста назначили своих директоров, но одноклассник Порошенко – Сергей Зайцев – почему-то все же остался директором в Roshen Europe, Ротшильды его не уволили. По данным “Вестей”, Зайцев до сих пор курирует ВЭД-операции в “Рошене” и владеет миноритарной долей компании.

Это далеко не единственный бизнес Зайцева в Европе. Он был единоличным собственником Intraco Management Limited (компания закрыта), которая зарабатывала на организации чартерных перевозок для украинских олигархов. Также, по данным СМИ, целый ряд офшорных компаний Порошенко записаны на счет австрийской фирмы JB Park, которая принадлежит кипрскому офшору Euro Business Investments — а его владелец опять же Сергей Зайцев.

Подобная вовлеченность в бизнес “номера один” приносит Зайцеву дивиденды. Например, в собственности Зайцева – частный самолет бизнес-класса Cessna 680 Citation Sovereign и дорогостоящая яхта MIKА “Maestro 65”. Владение предметами роскоши, само по себе, может заинтересовать немецкие фискальные органы. А финансовая система в Германии работает таким образом, что банки часто блокируют или отказываются открывать счета еще до того, как официальное расследование чистоты происхождения денег завершено.