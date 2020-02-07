07.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Москва, Россия, Экономика, Энергетика
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«Кошелёк Януковича» вышел на ресторанный рынок Москвы


Бежавший из Украины     олигарх Сергей Курченко, которого во времена президентства Виктора Януковича пресса именовала «кошельком» главы государства, вышел на ресторанный рынок Москвы.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

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Кроме сетей «Вареничная №1» и «Руккола», через зарегистрированные на Кипре структуры Курченко стал партнером части заведений грузинской кухни «Хача», работавших ранее под вывеской «Хачапури», а также ресторана «Одесса-мама», сообщает издание.

Инвестиции в открытие каждого объекта «Хача» и «Одесса-мама» экспертами рынка оцениваются от €600 тыс. до €1 млн.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце 2019 года структуры Курченко приобрели Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 миллионов рублей.

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