«Кошельки», «смотрящие» и «персоны-усмешки»: Баранец раскритиковал замов Белоусова и пророчит поход недовольных на Фрунзенскую

Новое руководство Минобороны, после решения задач СВО, должно наконец-то обеспечить жильем военных пенсионеров. Ни в одном выступлении министра обороны Андрея Белоусова проблеме отставников не нашлось мест.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» озвучил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин, по словам обозревателя, фактически является «денежным кошельком» Минобороны. Еще один зам – Олег Савельев, не только аудитор, но и начальник аппарата, контролирующий доступ к министру обороны.

«О нём уже пошли легенды. Я прочитал одну забавную статью, где написано, что за 6 дней аудитор Савельев выявил всех воров в Министерстве обороны. Ну, такой глупости надо было поискать.

Что касается Павла Фрадкова, это смотрящий от Кремля за имуществом Министерства обороны. Ладно, так решили в Кремле, пусть так и будет…

Но вот Цивилёва, которая будет отвечать за жилищное обеспечение Министерства обороны. Я подкатываю ей чёрный шар, который заключается в том, что на сегодняшний день 50 000 уволенных военнослужащих, которым государство по закону должно предоставить постоянное жильё, его не получили.

Почему-то так получается, что выступая в Совете федерации и в Госдуме Белоусов сказал, что мы должны серьёзное внимание уделять жилью для участников специальной военной операции. А те 50 тысяч, которые отдали долг Родине? Почему-то ни Белоусов, ни Цивилёва даже не упоминают об этом. Люди уже собираются идти гуртом и к Министерству обороны, и на Старую площадь, и в Госдуму», – указал Баранец.