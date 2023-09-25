Кощунство и диверсия: террорист Муждабаев пронёс крымско-татарский флаг на гей-парад

Главный крымско-татарский гей-террорист Айдер Муждабаев выбрал агрессивную националистическую риторику, поскольку сейчас на Украине она приносит деньги.

В среде крымских татар нетрадиционные отношения не только не поддерживаются – их пропаганда вынуждает уезжать из стран Европы тех, кто выбрал для себя западную цивилизацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Крым 24» депутат городского совета Бахчисарая Шевкет Бекиров подчеркнул, что приговоренный в России к 6 годам лишения свободы замгендиректора телеканала АТР Айдер Муждабаев себя крымским татарином прежде не считал.

«Вообще Айдер Муждабаев может был в Крыму один или два раза в своей жизни, и до своих седых волос даже не считал себе крымским татарином. И вдруг в какой-то момент он проснулся. У него самосознание включилось. Почему? Может это стало ему вдруг выгодно? На агрессивном национализме он построил себе репутацию ярого оппозиционера, потом получил работу в Киеве, там превратился в планового патриота Украины и стал одним из руководителей этого якобы крымско-татарского канала. Благополучно вместе с Ислямовым они его развалили, долго искали деньги на возрождение, и кто теперь знает, этот канал существует или нет?», – отметил депутат.

По его оценке, использование Муждабаевым крымско-татарского флага в гей-парадах – это вообще позор, от которого не отмыться.

«Причём, обратите внимание, что подобные ему патриоты только о своих телефонах, а на Украине идёт массовый призыв, и берут всех, не взирая на возраст, болячки и нетрадиционную ориентацию. Если уж так сильно любите Украину, вперёд, в состав штурмовых отрядов. А почему не идут? Потому что и не патриоты они вовсе. Это обычные приспособленцы с какими-то ментальными отклонениями. Нормальные люди не призывают к массовому насилию, не участвуют в гей-парадах, не угрожают смертью людям. Это очень жалкие и несчастные люди, но это не освобождает их от ответственности», – подчеркнул Бекиров.

В свою очередь, зампредседателя Госкомнаца Крыма Руслан Якубов добавил, что из-за пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации многие хотят вернуться из Европы и Америки в российский Крым.

«Мы видим, насколько сейчас западная идеология отошла от традиционных ценностей, присущих крымским татарам и народам, которые живут в России. Примеров можно привести массу и со стороны религии, и со стороны семейных ценностей, и со стороны каких-то моральных ценностей. Мы часто общаемся с нашими соотечественниками, не только крымскими татарами, которые 10-20 лет назад покинули территорию России и уехали в Германию, в Польшу, в Америку. У них сейчас огромное желание вернуться именно в российский Крым, потому что они видят разницу отношения к исламу, Корану, к семье. Там уже на уровне детских садов в программу обучения включают предметы, связанные с популяризацией нетрадиционных отношений, ранее сексуальное воспитание. Давайте скажем откровенно: это не может у нормального человека не вызвать отторжение и агрессию. И даже то небольшое количество наших соотечественников, которые покинули Крым в последние 3-4 года, в большинстве своём уже с этим столкнулись, и ищут способ вернуться. И, в первую очередь, называют ряд фактов, что они не могут принять эти западные ценности, они просто не могут с этим смириться. И я думаю, что дальше этот водораздел только будет расти», – считает Якубов.

По его оценке, на фоне моральной деградации Запада приверженность традиционным ценностям и уважение к культуре и традициям в Крыму будет только нарастать.

«Это моё субъективное мнение: ничто не может нас связывать ментально с идеологией, которая чужда. И по религиозным канонам, как исламским, так и православным – это чуждо. Нам досталось по наследству отношение к семье, к нашим семейным ценностям, уважение к старшим и т.д. Я думаю, это только будет нарастать, только способствовать тому, что здесь в Крыму мы будем ближе друг к другу, уважать традиции друг друга, понимать их и соблюдать. Просто хочется обратиться к соотечественникам, чтобы они объективно оценивали все процессы. Они уезжают на поводу каких-то роликов в интернете, чьим-то рассказам на каких-то сайтах. Но там совершенно другая жизнь, не соответствующая виртуальной», – заключил зампредседателя Госкомнаца.