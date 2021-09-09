«Кощунство и варварство» – под Херсоном «декоммунизировали» улицу Терешковой

В селе Марьяновка Херсонской области переименовали улицу, названную в честь первой женщины космонавта Валентины Терешковой.

Соответствующее решение принял местный сельский совет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Декоммунизацию» проводят на всем без разбору! Уже добрались до первой в мире женщины-космонавта, всемирно признанной личности – Валентины Терешковой», – написал он.

Бывший депутат напомнил, что даже во многих странах Европы есть улицы, названные в честь первой женины-космонавта, и там никому и в голову не приходит как-то «деккомунизировать» это достижение всего человечества.

«Это кощунство и самое настоящее варварство! Глумление над теми людьми, которые нам всем принесли славу, узнаваемость, признание во всем мире, но наши херсонские депутаты и тут себя показали во всей «красе», безответственности, дурости и полной шизофрении!

Глумятся над воинами Красной Армии, великими полководцами, уничтожая их памятники. Скачут на костях! Мертвые же сдачи не дадут. А что тут такого? Давай, типа и «по Терешковой поскачем»! «Была такая в памяти, а теперь её не будет»! И улиц, названных в честь её, тоже не будет…

Мне стыдно за украинский народ, который молчит и терпит такое глумление над прошлым, которым предаются забвению труд, горе, человеческую кровь и человеческую жизнь, во имя построения могучей страны» – возмутился Журавко.