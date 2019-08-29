Кошкина: «Слуги народа» зашивают в законы «опасные вещи»

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Депутаты из подконтрольной президенту Владимиру Зеленскому фракции «Слуга народа», голосуя за «пачки» законов, могут протянуть в них опасные нормы.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» обеспокоилась украинская «национал-патриотка» и журналист Соня Кошкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кошиной, если это произойдет, «отмотать» назад решения будет очень сложно.

По ее мнению, официальный пункт Минских соглашений, подписанный представителями Евросоюза, об особом статусе Донбасса – как раз является такой «опасной вещью».

«Когда есть пакетное голосование или когда скопом голосуют за несколько десятков законов, как происходит прямо сейчас, есть очень большой риск зашить в эти законопроекты, в эти законы какие-то опасные вещи.

Ну, там, не знаю, о статусе Донбасса, например.

Потом отмотать назад будет очень сложно, потому я призывала народных депутатов следить, под чем они подписываются и за что они будут голосовать», – заявила бдительная Кошкина.