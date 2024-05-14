«Кошмар для Киева»: CNN о самом быстром продвижении российских сил с начала СВО

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CNN констатирует: военная ситуация для Киева сейчас не просто плохая, она продолжает становиться все хуже с каждым днем.

Свежий обзор на канале говорит об успешном продвижении российских войск на Харьковском направлении. Пишут о том, что другие направления для России успешны, пусть там это не столь наглядно, как на севере.

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«Меняющийся язык, используемый украинскими военными в течение 72 часов ежедневных обновлений сводок, довольно красноречив:

«Продолжаются оборонительные бои». «Значительно ухудшилось». «Русский тактический успех».

Редко когда-либо услышишь, как высшее руководство Киева излучает мрачное настроение, но крутая траектория их настроения отражает тяжелое место, в котором находится Украина.

«Москва знает, что все идет по графику: примерно через месяц 61 миллиард долларов военной помощи США начнут поступать на Украину, которая получит оружие, о котором она просила. Таким образом, президент России Владимир Путин, похоже, делает все возможное, зная, что предстоящим летом борьба для его войск, скорее всего, станет еще более жесткой», – говорится в публикации.

Военный аналитик канала Уолш в своем обзоре отмечает:

«Самая большая проблема Киева – это внимание мировой общественности. Резкие заявления европейских министров и даже визиты высокопоставленных чиновников администрации Байдена не могут преодолеть усталость и представление о том, что помощь Украине в победе – это то, что правительства видят в своей стратегической необходимости, а не то, чего активно требует их общественность.

Это становится войной, которую мир желает прекратить – именно тогда, когда ее исход наиболее опасен и жизненно важен для европейской безопасности».

Российское продвижение на 3–4,5 мили (5–7 километров) вглубь Украины, в приграничную зону под Харьковом, возможно, является самым быстрым продвижением ВС РФ с первых дней войны, отмечает американский канал.

«По словам украинских чиновников, Россия бросила пять батальонов в приграничный город Волчанск, который в минувшие выходные сильно пострадал от авиаударов. Город Липцы находится под угрозой, говорят некоторые военные блоггеры, и оттуда российские войска могут обстрелять Харьков артиллерией. Это кошмар для Киева по двум причинам: во-первых, они освободили эту землю от российских войск 18 месяцев назад, но явно не смогли укрепить этот район в достаточной степени, чтобы не допустить отступления Москвы с той легкостью, с которой они были сметены. А во-вторых, Россия может снова связать перенапряженную украинскую армию постоянным и жестоким давлением на Харьков, нанося ущерб жестокими обстрелами огромного городского центра», – пишут аналитики CNN.