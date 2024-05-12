Кошмар: Украинская ракета поразила жилую многоэтажку в Белгороде

Елена Острякова.  
12.05.2024 12:28
  (Мск) , Москва
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Белгород, Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня


Украинская ракета снесла целый подъезд десятиэтажного жилого дома в Белгороде в районе Харьковская гора.

Украинская ракета снесла целый подъезд десятиэтажного жилого дома в Белгороде в районе Харьковская гора....

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По предварительным данным,  пять человек погибли, сообщают о пострадавшем ребенке. Минимум 15 человек могут находиться под завалами. На месте работают экстренные службы. Есть угроза обрушения всей десятиэтажки, людей оттуда срочно эвакуируют.

Еще одной ракетой поражено также дорожное полотно на улице Щорса, на которой стояло злополучное здание.

Некоторые каналы сообщают, что были пуски с авиации. Модель ракет «Хаммер». Однако практически одновременно частный дом  и автомобиль на белгородской улице Благодатная были поражены чешскими ракетами «Вампир».

Сейчас в сторону Белгорода вновь движется вражеская авиация. ВСУ активизировали хаотичные обстрелы российского областного центра в отместку за продвижение русской армии в Харьковской области, где выполняется задача по созданию «санитарной зоны».

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