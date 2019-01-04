Кошмарная статистика: корью больны десятки тысяч украинцев

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине в прошлом году корью заболели более 54 тысяч человек, из них более 34 тысячи — дети, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Минздрав Украины на своем сайте.

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«В 2018 году корью заболели 54481 человек: 20204 взрослых и 34277 детей. Из них умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых», – сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, по состоянию на 27 декабря 2018 года в Украине имелось 812779 доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

«Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью. Самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях », – отметили в министерстве.