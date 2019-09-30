«Кошмарный провал», – Монтян о визите Зеленского в США

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз непременно воспользуется рассекреченной стенограммой разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, содержащей критику лидеров Франции и Германии, чтобы свернуть помощь официальному Киеву.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Европой Зельц испортил себе отношения практически безнадежно. И это очень кошмарный провал, потому что Европа и так уже мечтала как-то съехать с этой темы – Украины.

Им совершенно не нужно прыгать в фарватере Америки с этими санкциями против России, они давно готовы слиться с Россией в экстазе, торговать, иметь бизнес и так далее.

Тут эта Украина постоянно вязнет в зубах, наезжает со своими претензиями. И тут Зеленский дает им козырь в руки. Он их обвиняет, причем в стукаческой манере, – в том, что ни в чем они ему не помогают.

Конечно, при этом они уже заявили, что сейчас мы проведем аудит помощи, которую ЕС оказал Украине. Как при этом будет выглядеть Зеленский, сложно представить. В общем, он испортил все, что только мог. Нет ничего, где он не наследил бы и не испортил», – заявила Монтян.