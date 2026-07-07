«Кошмары европейцев материализуются в российских ударах» – киевский политолог
Конфликт Запада с Россией доходит до кульминационной точки.
Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил его коллега Виталий Кулик, которого связывают с СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я постоянно говорю, что эта война еще не дошла до какого-то кульминационного момента. Сейчас я утверждаю, что война доходит до кульминационного момента. То, что я наблюдаю, это действительно повышение ставок и попытка сформировать условия для новой контролируемой эскалации», – сказал Кулик.
Он обратил внимание, что и США, и Европа «заходят в обострение отношений с Россией». При этом эксперт говорит, что все, включая Россию, полагают, что они могут контролировать эскалацию, но в реальности по самым разным причинам ситуация может стать неконтролируемой и «дойти до варианта какой-то континентальной войны в Европе».
«Не хочу говорить про Апокалипсис, но фактически худшие страхи, которые есть у европейцев, могут ожить. И эти страхи материализуются в виде российских атак, бомбардировок и попыток десанта. Даже, я этого не хочу, не прогнозирую, но возможно использование какого-то ядерного заряда. Не по европейской территории, но где-то там как демонстрация силы. То есть мы действительно доходим до ключевой эскалации», – рассуждал Кулик.
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