«Кошмары европейцев материализуются в российских ударах» – киевский политолог

Конфликт Запада с Россией доходит до кульминационной точки.

Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил его коллега Виталий Кулик, которого связывают с СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я постоянно говорю, что эта война еще не дошла до какого-то кульминационного момента. Сейчас я утверждаю, что война доходит до кульминационного момента. То, что я наблюдаю, это действительно повышение ставок и попытка сформировать условия для новой контролируемой эскалации», – сказал Кулик.

Он обратил внимание, что и США, и Европа «заходят в обострение отношений с Россией». При этом эксперт говорит, что все, включая Россию, полагают, что они могут контролировать эскалацию, но в реальности по самым разным причинам ситуация может стать неконтролируемой и «дойти до варианта какой-то континентальной войны в Европе».