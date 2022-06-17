Кошулинский причитает: Львов откалибруют через 14 минут

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Новости Украины

Галичане не должны расслабляться, когда слышат звуки воздушной тревоги, потому что через территорию Западной Украины идут масштабные поставки западного вооружения, по которым в любой момент может быть нанесен ракетный удар.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, националист Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что поступает, должно не просто поступить, примите во внимание – Львов, я ко всем: друзья не нужно легкомыслить, когда звучит сирена, потому что из Белоруссии прилет в Луцк – семь минут, ракета, до Львова – 14 минут. Потому что через Львов идет огромное количество поставок. Из каких концов – бог его знает, но не нужно легкомыслие. Оно должно прийти, должно унифицироваться, обучиться должны наши подразделения, и еще оно должно ремонтироваться, потому что выходит из строя и нам нужно эффективно работать», – заявил Кошулинский.