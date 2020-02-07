07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Косившая под больную кума Порошенко попалась на «грязных танцах»


Бывший депутат и представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко станцевала с аниматором в костюме панды в одном из столичных торгово-развлекательных центров.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале экс-министр доходов и сборов времен Виктора Януковича Александр Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видно, как экс-чиновница громко подпевает и танцует под музыку рядом с «пандой».

«А вот и Ирина Луценко, которая по причине болезни не смогла больше исполнять обязанности нардепа и отказалась от депутатского мандата. Очень на больную тут похожа. Все они там у Петра Алексеевича такие – вруны, больные и танцоры», – отметил Клименко.

Напомним, ранее муж Ирины Луценко, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко также отличился, станцевав на камеру с собакой в богатом особняке.

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