Космическая мечта: из полей в космос – только в СССР

12.04.2021, Москва, Платон Беседин

60 лет назад – 12 апреля 1961 года – человек совершил невозможное: он покорил космос. Показал, что мир бесконечен, и эра великих открытий не закончилась, а только началась. И что после великой войны будут новые противостояния.

Невероятно прежде всего то, что в космос человека отправила страна, которая всего 16 лет назад, на тот момент, пережила самую чудовищную бойню в историю. Страна, которая, по меньшей мере, несколько десятков лет должна была восстанавливаться из руин. Однако она добилась невозможного!

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Можно сколько угодно хаять Советский Союз, указывать на его беды и недостатки, но космос наш – и он стал таковым в то время, в той стране. И это достижение не вымарать, не исключить – оно как высшая печать абсолютного качества. Не отменяет реальных проблем, но они, тем не менее, меркнут перед подвигом Гагарина. Кто ещё из стран мог реализовать подобное? Кто способен сейчас?

Настаиваю на этом для тех, кто прочтёт данные строки. Остановитесь – и подумайте. Уделите пять-десять минут – лучше всего, даже посмотрите архивные хроники разрушений в СССР после Великой Отечественной войны. И вот от них, от этих катастрофических, казалось бы, потерь те красные люди-титаны к космическим высотам.

Удивительно! Изумляет. Ошарашивает. Даже сейчас, когда, в общем-то, с мыслью о космосе свыклись. Вот только мог бы кто повторить подобное, а? Говорил не раз – и повторю снова: только та страна и тот народ и были способны реализовать полёт в космос. Только они.

Что тут ещё важно отметить. Вот представьте себе человека, живущего где-то в русской глубинке. Отец – плотник, мать – доярка. Вокруг – стандартная деревенская жизнь. Коровы, сенокосы. Только что закончилась война. И особого-то образования нет. Но вот этот человек – из самого народного сердца – взлетает на небо. Покоряет космос. Ни одна книга в мире не даст вам столь мощной истории! Да, жизнь намного фантастичнее вымысла.

И жизнь эта в конечном счёте продемонстрировала, что в ней могло – при должном упорстве, таланте и везении – случиться всё, абсолютно всё, что угодно. Так что когда мне, вам в очередной раз расскажут об американской мечте… хм, простите, но кого вы хотите удивить? Сын плотника и доярки становится первым человеком в космосе! Вот она – мечта мечт!

И да, скажите, сегодня, когда всё по блату и по кумовству, возможно, такое? То-то же.