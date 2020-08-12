«Космическая сила». Америка собирается сеять «добро и демократию» прямо из космоса

12.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

Потребляющий 40% ресурсов планеты и привыкший кататься как сыр в масле мировой «гегемон» США аж кушать и спать не может, если у него нет преимущества первого удара по противнику.

Если это преимущество нивелировано симметричными или асимметричными усилиями потенциального противника, в Вашингтоне поднимается истеричный визг о недостаточных ассигнованиях на новое и перспективное наступательное оружие, которое в Пентагоне называют почему-то «оружием обороны».

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Основанные указом Трампа Космические силы США получили руководящий и направляющий документ, согласно которому Америка считает космическое пространство местом ведения боевых действий и берёт на себя право первого удара из космоса.

Документ был представлен общественности 4 августа на калифорнийской военно-воздушной базе Вандерберг, находящейся в ведении Военно-космических сил США.

В доктрине, получившей название Spacepower (“Космическая мощь”), излагается видение того, как будут действовать Космические силы США и объясняется, почему Пентагон разворачивает милитаризацию околоземного пространства.

«Эта доктрина является краеугольным камнем Космических сил», – заявил

командующий космической военщиной и лепший друг Илона Маска генерал Джон Рэймонд в интервью изданию SpaceNews.

генерал Рэдмонд представляет доктрину “Космическая мощь” на базе ВВС Вандерберг

«Армия, военно-морские и военно-воздушные силы имеют набор директив для ведения боевых операций на суше, на море и в воздухе, которые определяют их идентичность. Космические силы сейчас разрабатывают свои собственные теории и концепции», – пояснил Раймонд.

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года как отдельный род войск при Департаменте ВВС. До этого в ВВС США существовала только методика проведений космических операций.

В предисловии генерал Раймонд написал, что 64-страничный итоговый документ «отвечает на вопрос, почему “Космическая мощь” жизненно важна для Америки, как она используется, что такое военно-космические силы и какова их ценность».

В документе сказано, что Соединенные Штаты обязаны иметь преимущественный военный потенциал в космосе для защиты национальных активов, таких, как спутники связи и GPS, а также наступательное оружие для сдерживания противников от враждебных действий.

Реймонд при этом лицемерно вздыхает, что США желают видеть космос мирной средой. «Наша цель – не ввязываться в конфликт, мы хотим его упредить», – заявил он. – Но если сдерживание потерпит неудачу, то мы должны защитить нашу способность вести совместную и коалиционную борьбу».

Генерал характеризует документ как «фундамент профессионального знания, поскольку речь идёт о создании независимой военной службы для проведения операций в космосе».

По словам Рэймонда, доктрина Космической мощи создавалась в демократической обстановке, чуть ли не с участием офисных уборщиц, курьеров и завхозов. Документ стал результатом «низовых усилий», написанным группой примерно из 20 военнослужащих «в ранге от полковника до технического сержанта. Они собрались вместе по собственной инициативе и написали руководство к действию».

Это настолько прекрасно, что хочется аплодировать клубу весёлых и находчивых военнослужащих и уборщиц в штатском, являющихся красой и гордостью ВКС США. Обычно подобные документы вырабатываются политиками с привлечением опытных военных специалистов, но в ведомстве генерала Рэймонда всё происходит в точности, как в заведении его приятеля Илона Маска – мозговым штурмом группы единомышленников на воскресном барбекю.

Как правило, политики ставят задачи военным, в компетенцию которых не входит законотворчество. Обязанность военных – своевременное и грамотное выполнение приказа вышестоящего командования. Но в военно-космическом колхозе председателя Рэймонда полковники и технические сержанты сами себе ставят задачи и определяют цели.

Тем не менее, Рэймонд рассказал, что, перед тем, как быть опубликованной, Spacepower была рассмотрена Министерством обороны и передана лидерам союзных государств.

Сей документ отныне будет служить ориентиром для нынешних лидеров и для развития учебных и образовательных программ в будущем.

Ну, то есть, теперь военные определяют ориентиры для политиков. Дурдом «Солнышко».

“Космическая мощь” по замыслу авторов охватывает одновременно гражданскую и военную отрасли и состоит из пяти разделов: космическая сфера, национальная “Космическая мощь”, военная “Космическая мощь”, применение космических сил и сами Военно-космические силы.

Стержнем всего документа является утверждение, что успех космических сил зависит от их способности координировать стратегию и операции с другими военными службами США и их союзниками.

«Военная “Космическая мощь” достигает своего наибольшего потенциала, когда интегрируется с другими формами военной мощи», – говорится в доктрине.

В документе также отмечается, что доступ к космосу и контроль над ним являются не только военной, но и национальной задачей в связи с ролью космоса в глобальной экономике и растущей зависимостью мира от космической деятельности в отношении важнейших технологий и услуг.

«Космос является одновременно источником и каналом, через который нация может генерировать и применять дипломатическую, информационную, военную и экономическую силу. Соединенные Штаты должны культивировать, развивать и развивать космическую мощь, чтобы обеспечить национальное процветание и безопасность», – гласит один из пунктов доктрины.

Военно-космические силы, фиксируется в документе, «стоят на страже ради сохранения процветания и безопасности».

Генерал Рэймонд отметил, что идея военного обеспечения безопасности гражданских космических объектов также охватывается планом единого Космического командования США.

Ответственность за исполнение плана несут Минобороны США, вооружённые силы, агентства-партнёры (имеются в виду многочисленные организации разведывательного сообщества США).

Нетрудно заметить, что поспешность, с которой был принят документ, и громадье планов, которые он охватывает, вызваны недавними космическими маневрами, проведёнными на орбите Министерством обороны России.

В первую очередь, это сближение, сопровождение и наблюдение с дистанции 1000 миль (по данным западной прессы) сверхсекретного американского спутника-шпиона типа «Замочная скважина» двумя российскими автоматическими зондами серии «Космос», а также миссия разделяющегося спутника-инспектора, проводившего обзор некого объекта искусственного происхождения на орбите.

Эти действия вызвали натуральную истерику в Пентагоне, Космическом командовании США, а также в военно-политических кругах Великобритании.

В прессе прозвучала масса гневных фраз, сводившихся к обвинениям, будто «русские готовятся к боевым действиям на орбите и создают опасную обстановку для космических полётов и навигации» в духе фантастического фильма «Гравитация».

По известным причинам, опровержения, прозвучавшие из пресс-службы российских оборонного и внешнеполитического ведомств, успокаивающего воздействия на американских и британских политиков и военных не возымели.

Наоборот, клёкот и бряцанье оружием только усилились, и дело дошло до того, что американцы вскоре принимают доктрину о ведении наступательных операций в космосе, а британские тори устраивают парламентские слушания, на которых обсуждаются вопросы «как не позволить русским милитаризацию космоса».

При этом как-то забывается, что США обладают самой большой спутниковой группировкой в космосе, включая военные и шпионские аппараты, и что на орбите месяцами болтается загадочный космический беспилотник компании «Боинг» явно военного назначения.

Из слов генерала Рэймонда о том, что «Космическая мощь» разработана и принята к исполнению группой военных, не заморачиваясь консультациями с гражданскими специалистами, следует, что Трамп и его окружение выдали Пентагону карт-бланш на завоевание стратегической инициативы в космосе.

США упорно желают быть единственной доминирующей силой, мировым жандармом и держимордой, размахивающим санкционной, ядерной, авианосной, а теперь ещё и космической дубинкой. Вооружённое до зубов миролюбие продолжает дестабилизировать обстановку в мире…