Космическое командование США взвыло от новых возможностей России

17.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В США обеспокоены испытаниями в России противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Об этом в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что Космическое командование ВВС США с тревогой заявило, что Россия испытала 15 апреля противоспутниковую ракету прямого перехвата

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — приводит автор слова главы американского Космического командования Джона Реймонда.

Баранец подчеркивает, что США прекрасно знали, что в РФ еще в начале 2010-х годов началась работа по созданию комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042, а минобороны России не раз сообщало об испытаниях такой системы, но только сейчас в Вашингтоне забили тревогу.

Обозреватель указывает, что, несмотря на многократные призывы Москвы к США не милитаризовать космос, американцы от своих планов не отказались и уже наплодили огромный выводок боевых спутников и боевых космических платформ.

«И вот теперь, когда американцам стало понятно, что Россия обзавелась эффективным «противодействием», космическое командование США взвыло. И традиционно завопило о российской угрозе. Цель понятна – нужно вышибить больше денег под новые военно-космические программы», – резюмирует Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США хотят разместить в Европе ракеты для превентивного удара по России.