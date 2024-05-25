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Противостояние мировых держав может перейти на новый уровень – на этот раз в космосе. На новом витке повторяется история с рейгановской программой «Звездных войн», но на этот раз угроза милитаризации космоса не является призрачной или блефом, а технологии в космической и смежных отраслях сильно подросли.

Космос становится ареной будущих конфликтов, и наиболее развитые страны приступают к насыщению околоземного пространства аппаратами военного назначения.

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Для начала напомним. Соглашение о запрете размещения ядерного вооружения в космосе было заключено между США, СССР и Великобританией. Тем не менее, события последних 30 лет показывают: Запад, когда его лидерам это выгодно, склонны пересматривать или полностью отменять заключенные ранее договоры.

Так происходит, если НАТОвцы считают, что это идет на пользу их глобальному доминированию, а мирные инициативы России и других государств, пытающихся сдерживать милитаризацию космоса, попросту саботируются «западными партнерами».

Вот почему выдвинутая Россией резолюция в Совбез ООН о предотвращении гонки вооружений в космосе была торпедирована при непосредственном давлении США. И немудрено. По данным СМИ, только на проектирование космических и аэрокосмических военных программ в 2025 г. США планируют потратить свыше $500 млн. И это всего лишь верхушка айсберга.

Существуют две условные концепции противоспутникового оружия: кинетическое и электромагнитное. Кинетическое – ракеты или условный пулемет на орбите. Электромагнитное – воздействие на спутники противника лазерным или пучковым оружием с необходимостью вывода на орбиту ядерных источников энергии. В последнее время появился и третий метод уничтожения спутников – посредством специальных космических аппаратов, способных наносить ущерб орбитальной матчасти противника с короткой дистанции, а при необходимости – инспектировать их.

Ряд государств, таких как Россия, США, Китай, Индия и Израиль, имеют наработки в области противоспутникового оружия.

Космическое противостояние сверхдержав приближается, катализатором стали события на Украине. Как известно, Вашингтон с союзниками открыто оказывают помощь киевскому режиму разведывательной информацией, связью и целеуказанием, не считая эти меры вмешательством в конфликт, хотя международное право считает иначе. В реальности сейчас конфликт втянуты не только государственные, но и частные спутниковые группировки.

США обвиняют другие страны в милитаризации космоса и создании угроз для мирных космических проектов, стараясь при этом выторговать себе преимущества. Любой симметричный и даже асимметричный ответ России или Китая они расценивают, как брошенный вызов их национальной безопасности. Это касается, например, испытания Китаем противоспутниковой ракеты, разрушившей китайский же объект на орбите или недавний запуск космического аппарата серии «Космос» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ.

Американские власти и СМИ устроили натуральную истерику вокруг этого события, но договор о прекращении милитаризации космоса не входит в планы Вашингтона. В «обкоме» вечно надеются обойти соперников по кривой дорожке, например, выкручивая руки санкциями и организованной травлей на международных площадках, тогда как единственным способом прекратить раскручивание спирали гонки вооружений в космосе является ее полный запрет.