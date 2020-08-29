Космическое жульничество: Суд арестовал топ-менеджеров Ростеха и Роскосмоса

29.08.2020, Москва, Вадим Егоров

До 3 октября текущего года Бабушкинский районный суд Москвы арестовал экс-гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимира Солнцева, менеджеров компании Александра и Степана Прохоровых, гендиректора НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») Александра Борисова.

Всех фигурантов дела подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах при поставках электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС).

Александр Борисов в суде

Владимир Солнцев в суде

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Арестованный Владимир Солнцев работал в РКК «Энергия» до мая 2018 года, то есть до назначения главой «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новый руководитель попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина провести проверку дочернего предприятия, однако, что характерно, это, в итоге, сделала служба внутреннего аудита корпорации. Которая и обнаружила фактуру, что стала основанием для обвинения бывшего руководителя «Энергии» и его компаньонов.

По версии следствия, закупки комплектующих для ЭКБ проводились по завышенным ценам. Степан Прохоров при Солнцеве занимал должность заместителя генерального директора корпорации, Александр Прохоров был директором по закупкам Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», Александр Борисов был генеральным директором ФГУП «НПП «Исток», производившим СВЧ-электронику для комплексов связи. В результате действий этой «команды» было похищен по предварительной оценке 1 миллиард 72 миллиона рублей.

«Я так и не услышал в обвинении, что я сделал не так, – прокомментировал решение суда Владимир Солнецев. – На сегодняшний день договор не закончен, хотя поставка произведена в срок, у следствия какая-то ангажированность за то, что мы делали свою работу. Явно прослеживается влияние «Роскосмоса» в давлении на старую команду».

Следует отметить, что это не первый подобного рода громкий скандал, связанный с российской космической отраслью. В 2017 году ракетно-космический завод в Центре имени Хруничева фигурировал в деле о хищении 20 миллионов рублей, в 2019 году в хищении 50 миллионов рублей обвинили экс-руководителя НПО «Техномаш» Дмитрия Панова, а в этом году в хищении 50 миллионов рублей подозревают заместителя гендиректора этого же предприятия Романа Хохлова.