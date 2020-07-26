Космос наш: Как укоротить длинные руки Пентагона

26.07.2020, Москва, Александр Ростовцев

Эффект разорвавшейся клизмы в самом чувствительном месте американского космического командования произвело известие о том, что Россия 15 июля провела в околоземном пространстве испытания противоспутникового оружия без разрушений и прочих пиротехнических эффектов.

Ведомство в Пентагоне, ответственное за «звёздные войны», обвинило Россию в незаконности этих испытаний. К американскому болботанию вскоре добавились бурления и в Англичанке. Британский министр обороны Бен Уоллес с ужасной озабоченностью заявил о «глубокой уязвимости» Запада перед новым российским космическим оружием.

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Причиной расстройства представителей англо-американской военщины стал российский спутник-инспектор, проводивший на орбите дистанционную проверку некого космического аппарата.

В российском военном ведомстве пояснили, что «в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления».

Инспекционные возможности нового спутника подразумевают его повышенную маневренность в космосе для сближения с другими космическими объектами. Не секрет, что спутник-инспектор – аппарат двойного назначения. Он способен провести внешний осмотр объектов, дозаправку и ремонт спутников.

В случаях особой необходимости новый космический зонд может быть использован для разрушительного или другого воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника.

Космическое командование (подразделение ВВС США) заявляет, что в их распоряжении имеются доказательства, что Россия «провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия». По его данным, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в документах проходит под № 45915. В чем заключались испытания, ведомство не уточняет, однако по мнению американских военных российские орбитальные маневры не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Прицепиться к самому факту существования спутника-инспектора двойного назначения американцы и британцы не могут, поскольку у них самих на орбите регулярно испытываются похожие аппараты, включая загадочный беспилотник Boeing X-37B, недавно вернувшийся на Землю после более чем пятисот суток пребывания в космосе.

По мнению специалистов, таинственный американский беспилотник, разработанный и построенный по заказу ВВС США, также имеет двойное назначение – от инспекции и починки спутников на орбите до уничтожения вражеских космических аппаратов.

Поэтому для нападок выбрана абсурдная причина, будто бы российские испытания в космосе несут потенциальную угрозу мирному использованию космического пространства, а обломки разрушенных «инспектором» спутников замусорят до невозможности и без того захламленное околоземное пространство.

США и Великобритания призывают Россию «к ответственному отношению к испытаниям новой техники на орбите», подразумевая отказ от подобных исследований или же совместную (читай – под контролем) работу с Великобританией и США в этом направлении.

Негодование светозарных джедаев, вызванная утратой монополии на маневренные и роботизированные спутники, удивления не вызывает.

Не далее как в минувшем июне Пентагоном была принята новая «Оборонительная космическая стратегия» или, проще говоря, программа наращивания военно-космической мощи США. Собственно, ради этого и создавались специальным указом Трампа Космические войска.

В документе прямо указано, что наибольшие стратегические угрозы Америке несут Россия и Китай (можно вспомнить истерическую реакцию Белого дома и «свободной прессы» в ответ на уничтожение Китаем своего отработавшего ресурс спутника), в связи с чем его авторы указывают на разработку, производство и развёртывание противоспутникового оружия Москвой и Пекином, а также их военную доктрину о ведении войн в космосе.

Для того, чтобы подогреть паранойю у законодателей, авторы документа приводят примеры российских операций в космосе. Например, эксперимент 2017 года, в ходе которого выведенный на орбиту автоматический аппарат разделился на две части, и одна из частей выстрелила высокоскоростным снарядом.

Крупным огорчением для Гегемона стало преследование российскими зондами «Космос-2542» и «Космос-2543» одного из американских разведывательных спутников серии KH-11 (кодовое название «Замочная скважина»), замаскированного под космический телескоп «Хаббл».

Приблизительный вид американских спутников-шпионов типа “Замочная скважина”

KH-11 замаскирован под космический телескоп “Хаббл”

К слову, техническую документацию и образцы снимков земной поверхности электронно-оптической аппаратуры KH-11 советская разведка получала дважды от своей агентуры среди американских военнослужащих.

Снимок KH-11 строящегося советского авианесущего крейсера типа “Кречет”

Больше всего американских генералов встревожило, что российские «Космосы» сблизились с KH-11 до дистанции в 100 миль, в результате чего из Пентагона раздалось шамканье, будто бы «поведение российских спутников не соответствует заявленным задачам».

15 апреля 2020 года стало шоковым для американского истеблишмента. В этот день в России испытали новую противоспутниковую ракету прямого перехвата А-235 «Нудоль», и теперь, как отмечают американские военные, «Россия развивает на орбите возможности для использования нашей зависимости от космических систем».

Cопровождение российскими “Космосами” американского спутника-шпиона

В NORAD (Североамериканском командовании воздушно-космической обороны) настолько обеспокоены новыми российскими космическими испытаниями, что безадресно угрожают «отказом в использовании космического пространства» всем, кто ограничивает в нём «свободу действий США».

Хотелось бы посмотреть, как вашингтонские держиморды станут запрещать России или Китаю выходить в космос.

В настоящий момент орбитальная группировка США является крупнейшей в мире и достигает 1000 спутников связи, метеорологии, шпионажа. Даже разрекламированная сеть «бесплатного интернета» Starlink Илона Маска создаётся по заказу Пентагона, и миллиардер-технократ вёл об этом переговоры с генералом Реймондом, больше всех сокрушающимся по поводу поведения российских спутников.

Большой друг Илона Маска американский генерал Джон Реймонд

Американские военные, привыкшие к широкому использованию спутников для шпионажа, наблюдения, наведения корректируемых боеприпасов, очень любят воевать на дальних дистанциях, не входя в непосредственное соприкосновение с противником.

Россия и Китай, развивая собственное противоспутниковое оружие, укорачивают слишком длинные руки Гегемона, многократно увеличивая его военные риски, заставляя потенциального агрессора сто раз подумать и не впадать в соблазн военных авантюр, вроде превентивного удара по стратегическому противнику.

США выходят из всех договоров, сдерживавших мир от скатывания в новую большую войну. В ответ Россия берёт под контроль околоземное пространство для нивелирования жульнически полученного Америкой военного превосходства. Отныне её спутникам угрожает эффективное неядерное воздействие.

Например, их каналы связи могут быть перехвачены или заткнуты средствами электронно-оптической борьбы наших спутников-инспекторов в случае острой необходимости.

МИД РФ отреагировал на обвинительную реакцию Пентагона заявлением: «угрозы безопасности нет, международное право нами не нарушено, США пытаются подать ситуацию в искажённом виде».

В общем, если вы первыми влезли в эту игру, то учитесь держать ответные удары и сохранять лицо. Совсем разучились вести себя по-мужски эти толерантные агрессоры…