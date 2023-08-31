«Коснётся всех» – в Москве пророчат мощную информационную атаку Запада

Владимир Гладков .  
31.08.2023 22:35
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Запад, Информвойна, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал


К выборам 2024 года в России активизируется деятельность пятой колонны и её заграничных хозяев, которые всеми силами попытаются сорвать или дискредитировать выборы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К выборам 2024 года в России активизируется деятельность пятой колонны и её заграничных хозяев,...

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«Сейчас происходит «прогрев» аудитории, как это называют журналисты. Для того, чтобы вбросить чудовищную ложь, аудиторию надо к ней подготовить набором различных маленьких лжей, которые рутинизируют ожидание невероятных событий, связанных с голосованием. Эта подготовка дискредитирующего фона, и называется «прогрев».

Скоро мы перейдём к голосованию, когда весь объём мистификаций будет нам явлен в том или ином виде. Дело в том, что все действия зарубежных, и не только, дискредитаторов направлены на прогрев перед большой кампанией 2024 года.

Все методы, инструменты, которые мы увидим сейчас, мы уже его видим – это всё проба инструмента, чтобы во всей полноте применить это в 2024 году», – сказал Асафов.

Он подчеркнул, что работникам избирательных участков, правоохранителям и обычным гражданам стоит быть готовыми к информационным и другим провокациям.

«Путешествуя по нашим регионам, я часто встречаюсь с экспертами и организаторами выборов, и встречаюсь с таким мнением: «нас это точно не коснётся. Где линия боестолкновения, а где мы. У нас очень небольшое количество избирателей, нас как это касается». Коснётся всех.

Будет явлен полный набор инструментов. По большей части это инструменты в информационном пространстве, но я не исключаю и провокации на участках, связанные с резкой политизацией самого хода голосования: вывешивание деструктивных символов, попыток воспрепятствования голосования, проведение каких-то пикетов», – резюмировал общественник.

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