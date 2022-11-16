«Косо и на временных схемах»: Украина пытается спасти от коллапса «откалиброванную» энергетику

16.11.2022  11:16 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Россия, Сюжет дня, Энергетика


Вчерашние удары по объектам энергетики на Украине стали самыми масштабными за все время СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили в компании «Укрэнерго».

Вчерашние удары по объектам энергетики на Украине стали самыми масштабными за все время СВО....

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По их данным, спасти энергосистему от разрушения помогли графики отключений.

«По всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно аварийные отключения. Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям.

Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: произведите необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными», – призывает «Укрэнерго».

Глава Львовской области Максим Козицкий подтвердил масштабные удары по энергообъектам.

«Во время вчерашней массированной атаки по Украине в нашу область прилетели 13 вражеских ракет… В результате ракетных ударов три объекта энергетической инфраструктуры в нашей области получили критические повреждения. После атаки без питания осталось около 700 тысяч абонентов Львовщины», – сказал Козицкий.

Секретарь Запорожского облсовета Анатолий Куртев сообщил о введении графика подачи электроэнергии в регионе.

«В Запорожье снова действуют почасовые веерные отключения электроэнергии. По информации «Запорожьеоблэнерго», сегодня в целях стабилизации ситуации в единой энергосистеме нашего государства по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Запорожье и Запорожском районе введены графики почасовых отключений.

Ориентировочная продолжительность отключения – 3 часа с возможной небольшой задержкой с учетом времени, необходимого для переключения и вероятности воздушной тревоги», – рассказал Куртев.

Мэр родного города президента Украины, Кривого Рога, Александр Вилкул признал, что полноценно восстановить подачу электроэнергии не удалось.

«Косо, тяжело, на временных схемах и линиях, на генераторах, но полностью электричество, воду, тепло, движение троллейбусов и прочее в Кривом Роге запустили без разрушенного энергетического объекта. P.S. Но веерные и аварийные отключения никто не отменял», – подчеркнул Вилккул.

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