08.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Кососо уже признает меньшинство стран-членов ООН

Сербия продолжит в 2020 году борьбу за сохранение своей территориальной целостности и дипломатическую кампанию по отзыву признаний независимости псевдогосударства Косово.

Об этом в интервью газете «Блиц» заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ожидаю, что будут еще государства, которые отзовут признание так называемого Косово. Это укрепило позиции Сербии. Когда мы начинали этот процесс, 113 стран признавали Косово, сегодня – 93, а для большинства в ООН нужно 97», – сказал Дачич.

Он отмечает, что Косово не признают 95 государств, 5 стран находятся в статусе воздержавшихся, поэтому так называемое Косово не имеет большинства в Генеральной ассамблее ООН.

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