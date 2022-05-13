Косово бросает вызов Сербии. Вучич срочно созывает Совет нацбезопасности

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Президент Сербии Александр Вучич выступил с инициативой созвать Совет национальной безопасности 13 мая.

Поводом послужила подача самопровозглашенным государством Косово и Метохией официальной просьбы о вступлении в Совет Европы, что руководство Сербии расценило как разрушение Приштиной Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году.

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О том, что документ подан в СЕ, Вучич узнал на неформальном ужине лидеров Западных Балкан.

«Мы не признаем независимость Косово, но наш ответ должен быть умным и мудрым, чтобы сохранить мир и стабильность. Нам нужно быть твердыми, сильными и настойчивыми в защите наших интересов и в стремлении достичь решения путем компромисса и уважения того, что было подписано», – заявил сербский лидер.

По его словам, в ближайшие недели сербские официальные лица сделают все возможное, чтобы показать, что они могут бороться и защищать свою страну.

«Мы маленькая либертарианская страна, которая стремится сохранить свой суверенитет и право самостоятельно принимать решения. Мы постараемся противостоять им мирным и дипломатическим путем в этом вопросе, наши возможности ограничены, малы, но жизнь – это борьба. Будем бороться, отступления нет, капитуляции и уклонения от шантажа и ультиматумов нет. Это то, что мы можем сделать», — сказал Вучич.

Он также отметил, что в скором времени ситуация может быть еще более тяжелой.

В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин считает, что если Косово станет членом Совета Европы, то Белград должен объявить политический нейтралитет, как он ранее объявил военный.

«Что на самом деле думают государства-члены – ЕС о Сербии, покажет их голосование по запросу Приштины о ее членстве в Совете Европы. Нам не нужно ждать еще 20 лет, чтобы узнать, хочет ли ЕС принять Сербию в свои члены, им достаточно будет проголосовать за или против приема территории в организацию. Пока мы узнали, что подпись Евросоюза стоит столько же, сколько Брюссельское соглашение. Но теперь есть возможность убедиться, сколько стоит слово США», — сказал Вулин, намекая на подписанный в Вашингтоне документ.

По его словам, само объявление о том, что Приштина подаст заявку на членство в Совете Европы, уже является нарушением Вашингтонского соглашения и «Приштина либо будет наказана и остановлена, либо будет показано, что в отношении Сербии дозволена всякая ложь и что у сербов нет прав, и на них не распространяется справедливость».

«Если Приштина станет членом Совета Европы, Сербия должна объявить политический нейтралитет, как объявила военный. Если мы не можем выбирать себе врагов, давайте хотя бы выбирать себе друзей», — сказал Вулин.

Зоран Миливоевич, геополитический обозреватель и бывший дипломат, отмечает, что это акция западных центров силы, а не самой Приштины.

«Очевидно, что это стратегическая попытка утвердить государственность Косово обходным путем, поскольку получить ее штатным путем через ООН невозможно», – подчеркнул Миливоевич.

По его мнению, основная идея состоит в том, чтобы Запад использовал свое доминирование в одной международной организации и свое положение в ней в обход существующих процедур.

«Таким образом они хотят продвигать Косово даже в Совете Европы, а потом давить на Сербию, чтобы она приняла это как решенный вопрос. Во-вторых, так они хотят давить на страны-члены ЕС, не признавшие Косово, и давить на все, что не соответствует западным интересам по этой теме. Что касается Сербии, то она, конечно, этого не приемлет. Как постоянный член Совета Европы, Сербия может политически и дипломатически настаивать на правилах, которые применяются к членству в международных организациях, которые имеют более широкий характер» – отметил Миливоевич.

Устав Совета Европы предусматривает, что решение о членстве принимается большинством в две трети голосов в Комитете министров. Сербский президент сказал, что не знает, есть ли такое большинтсво сейчас по этому вопросу.