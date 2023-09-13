«Косово – это Сербия»: румынские ультрас напомнили косоварам, на чьей территории они живут

Раду Никулицэ .  
13.09.2023 16:23
  (Мск) , Яссы
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Балканы, Дзен, Косово, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Румыния, Русофобия, Сербия, Скандал, Спорт


Матч в рамках отборочного турнира Евро-24 между Румынией и непризнанной «Республикой Косово» был прерван примерно через 15 минут после того, как румынские фанаты зажгли факелы и вывесили баннеры с надписями «Бессарабия — это Румыния» и «Косово — это Сербия».

Об этом сообщает, сообщает dcnews.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Матч в рамках отборочного турнира Евро-24 между Румынией и непризнанной «Республикой Косово» был прерван...

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УЕФА сообщил на своем сайте, что матч был приостановлен из-за дискриминационного поведения болельщиков. Команды вернулись на поле, и игра возобновилась после десятиминутной разминки.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Румынии.

Отметим, что ранее УЕФА относился к подобным нарушениям более либерально. В частности, матч в Кишинёве между сборными Молдовы и России, сыгранный 10 октября 2015 года, не был прерван после того как фанаты-нацисты Молдовы во время исполнения гимна Российской Федерации, а также во время матча выкрикивали матерные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

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