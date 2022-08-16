Косово готовит своих силовиков к противостоянию с сербами

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Приштина продолжает наращивать свои вооруженные силы, несмотря на запрет иметь армию до полного признания ее независимости.

Министр обороны Косово Арменд Мехай объявил, что всего за полтора года в Косово было завербовано 1240 солдат.

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«Вскоре будет открыт тендер на еще 612 активных и 367 резервных мест», — заявил министр.

Он также отметил, что на развитие Сил безопасности Косово (KСБ) никогда не выделялось больше денег. Мехай подчеркнул, что нынешнее правительство Косово пообещало также более 50 миллионов евро на закупку оружия.

Он также напомнил, что правительство Альбина Курти увеличило бюджет Минобороны самопровозглашенного государства с 67 до 102,3 миллионов евро.

Мехай также заявил, что в Косово пройдут крупнейшие в Балканском регионе полевые учения «Defender Europe 23». Министр не уточнил, когда будут проведены учения, но заявил, что подготовка идет, и, по его словам, им предшествовала закупка техники и достройка инфраструктуры.

«В этих учениях косовская армия будет участвовать в составе двух полков. В ходе учений планируется проверить пехотные возможности КСБ на полковом уровне специализированными подразделениями армии США», — написал Мехай в Facebook.

Он также заявил, что учения «еще раз подтвердят высокий уровень подготовки и профессионализма армии Косово».

При этом на административной линии разграничения с Центральной Сербией силы косовского спецназа ROSU, который постоянно участвует в провокации с сербским населением края, установили особый наблюдательный пункт. Интересным моментом является то, что вокруг него разместили цистерны с горючим. Также они стягивают дополнительную живую силу и технику.

Все эти моменты указывают на то, что временные институты ложной республики готовятся к масштабным столкновениям и силовым акциям против Белграда.

Скорее всего, что 1 сентября, когда начнет реализовываться решение о замене автомобильных номеров, нас ждет новая волна вооруженных провокаций.