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26.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика
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Косово хочет стать участником конкурса евросодомских фриков

Косовский журналист Альберт Лимани начал сбор подписей под петицией за право края участвовать в...

Косовский журналист Альберт Лимани начал сбор подписей под петицией за право края участвовать в 2022 году в конкурсе Евровидении.

Об этом сообщают косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте петиции албанский журналист из Косово указывает на то, что хотя Косово как независимая страна никогда не участвовало в конкурсе, трансляция Евровидения в Косово имеет долгую историю, поскольку край транслирует его с 1961 года – при Югославии этим занимался телеканал РадиоТелевидение Приштины (RTP). После отторжения провинции от центральной Сербии, начиная с 2000 года, RTP транслирует конкурс ежегодно.

«Косово является частью Европы и также должно быть частью ее ценностей, – говорится в петиции. – Косово уже входит в такие организации, как УЕФА, ФИФА и Олимпийский комитет, и теперь очередь EBU (Европейского вещательного союза, проводящего «Евровидение» – ред.) открывать двери для Косово».

Также автор петиции упоминает выходцев из Косово, успешно, по его мнению, участвовавших в конкурсе за другие страны – Рону Нишлиу (2012 год, Албания – ред.), Линдиту Халими (2017 год, Албания) и Джона Мухареммая (2021 год, Швецария, сценический псевдоним Gjon’s Tears – ред.). Это, по мнению Лимани, доказывает, что Косово имеет потенциал для участия в конкурсе.

На данный момент петиция собрала 5 тысяч 441 подпись.


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