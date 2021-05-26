Косово хочет стать участником конкурса евросодомских фриков
Косовский журналист Альберт Лимани начал сбор подписей под петицией за право края участвовать в 2022 году в конкурсе Евровидении.
Об этом сообщают косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В тексте петиции албанский журналист из Косово указывает на то, что хотя Косово как независимая страна никогда не участвовало в конкурсе, трансляция Евровидения в Косово имеет долгую историю, поскольку край транслирует его с 1961 года – при Югославии этим занимался телеканал РадиоТелевидение Приштины (RTP). После отторжения провинции от центральной Сербии, начиная с 2000 года, RTP транслирует конкурс ежегодно.
«Косово является частью Европы и также должно быть частью ее ценностей, – говорится в петиции. – Косово уже входит в такие организации, как УЕФА, ФИФА и Олимпийский комитет, и теперь очередь EBU (Европейского вещательного союза, проводящего «Евровидение» – ред.) открывать двери для Косово».
Также автор петиции упоминает выходцев из Косово, успешно, по его мнению, участвовавших в конкурсе за другие страны – Рону Нишлиу (2012 год, Албания – ред.), Линдиту Халими (2017 год, Албания) и Джона Мухареммая (2021 год, Швецария, сценический псевдоним Gjon’s Tears – ред.). Это, по мнению Лимани, доказывает, что Косово имеет потенциал для участия в конкурсе.
На данный момент петиция собрала 5 тысяч 441 подпись.
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