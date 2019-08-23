Косово нанесло ущерб Сербии почти в 300 млн евро

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия понесла ущерб в размере около 0,7% от своего валового внутреннего продукта с тех пор, как в ноябре прошлого года самопровозглашенная республика Косово ввела 100% пошлины на ввоз сербских товаров, в основном, поступавших в славянские анклавы. Это 298 млн евро ($329,89 млн).

Об этом пишет издание Business Recorder, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это прямой ущерб, в то время как косвенный ущерб будет больше. Это будет связано с потерей этого рынка для наших предпринимателей», – сказал министр торговли Сербии Расим Ляич.

Ляич выразил надежду, что блокада сербских анклавов будет отменена после досрочных выборов в Косово.

Введение пошлин албанскими сепаратистами завело в тупик переговоры Белграда и Пришитины по нормализации отношений.