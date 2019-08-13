Косово превратилось в головную боль и Франкенштейна Европы

13.08.2019, Москва, Олег Кравцов

Сербюские власти готовы к определенным компромиссам по Косово, самопровозглашенные власти которого, наоборот, саботируют любые мирные инициативы.

Об этом «Известиям» заявил директор Фонда прогрессивной политики, балканист Олег Бондаренко, давая оценку заявлению лидера Косово Хашима Тачи, который недавно объявил, что Приштина не намерена выполнять взятые на себя обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов, что является базой Брюссельских соглашений, подписанных в 2013 году между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас мы наблюдаем патовую ситуацию. Белград демонстрирует готовность идти на переговоры и определенные уступки ради решения косовского вопроса, однако, Приштина всячески саботирует любые инициативы. Европа создала в лице Косово собственного Франкенштейна, которого не может контролировать. Косовары на сегодня подчиняются только США, несмотря на то что главным инвестором в экономику самопровозглашенной республики остается Германия», – сказал эксперт.

По его словам, США не заинтересованы в урегулировании ситуации, а потому Вашингтон не отдает никакого приказа своим косовским ставленникам, из-за чего на неопределенный срок перенесли переговоры между Белградом и Приштиной, которые должны были пройти в Париже при посредничестве французского президента.

«Косово — головная боль для Евросоюза. Ведь непризнанная республика остается оплотом наркомафии и местом, где процветает торговля людьми и человеческими органами», – резюмировал Олег Бондаренко.