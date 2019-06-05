Косово превратилось в источник нестабильности во всей Европе – МИД РФ

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия осуждает творящийся в Косово беспредел против сербского населения и призывает «покровителей Приштины» образумить руководство региона.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«После грубого вторжения в Косово албанского спецназа, в сербо-населённые муниципалитеты на севере Косово, 28 мая ситуация в крае остаётся напряжённой. Несмотря на завершение активной фазы операции, которая проводилась под надуманным предлогом борьбы с организованным криминалом, продолжились аресты сотрудников полиции, большинство из них сербы. С нашей точки зрения, это ни что иное как акция намеренного устрашения части населения путём создания для неё невыносимых условий. Арест и избиение российского гражданина, сотрудника ООН, которая обладает дипломатическим иммунитетом, свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае, абсолютном пренебрежении международным правом, нормами цивилизованного международного общения.

Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных по всей цепочке командования. Приходится констатировать, что Косово остаётся главным источником нестабильности, конфликтного потенциала в регионе, эта территория практически неуправляема, она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной неконтролируемой территорией в центре Европы.

Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косово-албанское руководство, потому что иначе последствия могут быть необратимыми», – заявила Захарова.