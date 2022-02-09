Косово присоединилось к санкциям ЕС против Белоруссии

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«Правительство» Косово приняло решение о применении санкций, введенных Европейским советом в отношении Белоруссии.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе заседания «правительства» сепаратистского албанского режима Приштины, было принято решение о том, что Косово будет выполнять санкции, введенные Евросоветом в отношении Минска. Меры касаются 183 лиц и 26 организаций, которые Брюссель посчитал имеющими отношение к «режиму Лукашенко».

Заместитель «министра иностранных дел и диаспоры» Косово Лиза Гаши заявила, что все ограничительные меры приняты Приштиной по согласованию с США, Евросоюзом и Канадой.

«Всегда стремясь продвигать и защищать мир, демократию и права человека, мы приняли решение, которое будет способствовать дальнейшему тесному сотрудничеству с США, ЕС и международными партнерами», – пояснила Гаши.

Санкции ЕС предусматривают замораживание активов в «Республике Косово», запрет на въезд в край лицам, находящимся под санкциями, и запрет физическим и юридическим лицам в «Республике Косово» прямо или косвенно создавать фонды для физических и юридических лиц, на которые распространяются санкции.

При этом «министерство иностранных дел и диаспоры» не смогло дать ответ «Радио Свободная Европа», есть ли у подсанкционных лиц и организаций Белоруссии активы в «Республике Косово».