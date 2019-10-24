Косово продолжает разыгрывать фарс с «отравлением» сербских бюллетеней

24.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Центральная избирательная комиссия Косово начала проверку избирательных бюллетеней, полученных по почте из центральной Сербии во время внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает сербский телеканал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала проверяется действительность каждого бюллетеня. Мы хотим знать, было ли оно отправлено лицом, зарегистрированным в качестве иностранного избирателя. Будут засчитаны только утвержденные бюллетени», – заявил Вальмир Элези из ЦИК Косово.

Десять дней назад обработка бюллетеней с голосами сербских избирателей была прекращена из-за жалоб некоторых проверяющих на симптомы аллергии. Двенадцать из них обратились за помощью в Клинический центр в Приштине. Лабораторные анализы показали, что они не были отравлены, после чего обратившиеся были выписаны из больницы, сообщил Informer.

Теперь персонал, участвующий в проверке, по соображениям безопасности носит белые защитные комбинезоны, хотя новых жалоб на аллергию больше не поступало.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Правительства Сербии Марко Джурич назвал происходящее шовинистическим фарсом.

«Эти чудовища ложно обвиняют весь сербский народ Косово и Метохии в отравлении, а потом даже их врачи и их лаборатории не обнаруживают никакого отравления. И они не извиняются зато, что выставили всех сербов в Косово и Метохии как отравителей. Может, мы отравили албанцев сибирской язвой, «Новичком» или другими космическими технологиями?», – сказал Джурич.

Он назвал инцидент с бюллетенями «серьезным случаем аллергической реакции» на сербское единство.

Напомним, что 96% косовских сербов проголосовало за партию «Сербский список», что дает ей право на 9 мандатов в парламенте и одно министерское кресло. Однако это не устраивает косовские власти и победителя выборов лидера партии «Самоопределение» Альбина Курти. Они хотели бы провести в парламент и правительство лояльных к себе сербов, близких к оппозиции президенту Сербии Александру Вучичу.