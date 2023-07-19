Косово продолжает вооружаться турецким оружием

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После приобретения шести беспилотников «Байрактар» Приштина продолжает закупать вооружения у Анкары.

При этом «министерство обороны» Косово отрицает, что потратило на эти цели миллионы бюджетных евро.

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Как сообщает Koha, «Министерство обороны» албанских сепаратистов подтвердило, что «инвестиции в вооружения продолжаются в соответствии с переходным планом». И в «координации с нашими стратегическими партнерами и в соответствии со стандартами НАТО».

При этом косовское ведомство опровергло подлинность опубликованных ранее в СМИ документов, являющихся соглашениями Косово с турецкими властями о закупке новой военной техники после приобретения шести беспилотников «Байрактар» . В этих бумагах была указана сумма в несколько миллионов евро, что очень много для нищего квазигосударства, чей уровень жизни является самым низким в Европе.

«Закупки и детали контрактов на инвестиции в вооружения и другую военную технику являются конфиденциальными и, следовательно, недоступны для общественности. Поэтому, кроме публикации, которую вы можете найти на сайте министерства по этой теме, мы не можем поделиться с вами какой-либо другой информацией. Что касается договоров, которые вы приложили и которые были опубликованы на некоторых порталах, то мы отрицаем их подлинность» – говорится в ответе ведомства на запрос косовского агентства Koha.

При этом сербский телеграм-канал «Исток_инфо» опубликовал список вооружений, которые косовские сепаратисты намерены приобрести у Турции. В частности это шесть зенитных ракетных комплексов Hisar А+, сотня БПЛА Kargu-2, двенадцать бронеавтомобилей Vuran, тридцать ПЗРК Sungur , шестьдесят БМП ACV-15, минометы M2 Mortar.

На основе этой информации ряд экспертов делает предположение, что косовские сепаратисты готовятся к новой антисербской войне на Балканах.