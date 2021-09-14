Косово продолжают наводнять афганскими беженцами

14.09.2021 11:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Всего сепаратистское руководство отторгнутого от Сербии края Косово намерено принять две тысячи граждан Афганистана.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На сегодняшний день, согласно данным «МВД Косово», 810 беженцев уже размещены в бывшем лагере компании Bechtel Enka в Феризае (Урошеваце), а еще 161 – в самом городе. Ожидается, что Косово примет в общей сложности около двух тысяч афганских граждан.

При этом Вашингтон заверяет Приштину в том, что афганские граждане будут оставаться в Косово до тех пор, пока не будут оформлены документы для их проживания в Соединенных Штатах или любой другой стране-члене НАТО.

Однако ситуация в Германии, из которой США отказались забирать 14 тысяч афганцев, свидетельствует о том, что американцы могут не сдержать своих обещаний, скинув беженцев своим косовским клевретам.