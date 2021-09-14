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14.09.2021 11:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, Дзен, Косово, Политика
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Косово продолжают наводнять афганскими беженцами

Всего сепаратистское руководство отторгнутого от Сербии края Косово намерено принять две тысячи граждан Афганистана....

Всего сепаратистское руководство отторгнутого от Сербии края Косово намерено принять две тысячи граждан Афганистана.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сегодняшний день, согласно данным «МВД Косово», 810 беженцев уже размещены в бывшем лагере компании Bechtel Enka в Феризае (Урошеваце), а еще 161 – в самом городе. Ожидается, что Косово примет в общей сложности около двух тысяч афганских граждан.

При этом Вашингтон заверяет Приштину в том, что афганские граждане будут оставаться в Косово до тех пор, пока не будут оформлены документы для их проживания в Соединенных Штатах или любой другой стране-члене НАТО.

Однако ситуация в Германии, из которой США отказались забирать 14 тысяч афганцев, свидетельствует о том, что американцы могут не сдержать своих обещаний, скинув беженцев своим косовским клевретам.

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