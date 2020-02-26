Косово просит Ватикан признать независимость края от Сербии

26.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Спикер косовского парламента Вьоса Османи передала «апостольскому посланцу» в Косово Жан-Мари Спечу прошение от «граждан республики» рассмотреть вопрос признания независимости края Святым престолом.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание независимости нашей страны не только поднимет наши и без того прекрасные отношения на более высокий уровень, но и станет свидетельством признания той жертвы, которую принес наш народ во имя свободы Косово», – заявила Османи.

В свою очередь «апостольский посланец» в Косово Жан-Мари Спеч выразил удовлетворение избранием Вьосы Османи главой Ассамблеи Косово и подчеркнул свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества Ватикана с гражданами и институтами Косово.

Жан-Мари Спеч и Вьоса Османи.

«Хорошие отношения с Косово демонстрируют обеспокоенность, которую Папа и Святой престол неизменно проявляют по отношению к гражданам Косово, – заявил представитель Римско-католической церкви. – Несмотря на то, что официальные дипломатические отношения между Косово и Святым Престолом еще не установлены, существует сильная готовность развивать сотрудничество в нескольких областях, особенно в сфере образования молодежи».

Ватикан в 80-е – 90-е годы XX века уже сыграл роковую роль в распаде Югославии. Следуя в русле своей политики в Восточной Европе, папа Иоанн Павел Второй поддержал сепаратистские настроения в Словении и Хорватии, а после при посредничестве Ватикана было заключено соглашение, согласно которому Австрия, Германия и Италия мгновенно признали независимость этих постюгославских республик. Также Иоанн Павел Второй поддержал лидеров хорватских сепаратистов Франьо Туджмана и бошняков-мусульман Алию Изетбеговича в их «стремлении к свободе». Впоследствии при посредничестве Рима воевавшие между собой боснийские мусульмане и боснийские хорваты были усажены за стол переговоров и в пику боснийским сербам была создана искусственная Федерация (мусульмано-хорватская) БГ.

«В качестве главы государства Ватикан, Вы первым в Европе и в мире признали суверенитет и независимость Хорватии и Словении, а предварительно приложили большие дипломатические и политические усилия для того, чтобы это же сразу вслед за Вами сделали и многие другие европейские страны, – написал впоследствии в своем послании к Иоанну Павлу Второму патриарх Сербской православной церкви Павел. – Вы, первый в истории славянский папа и суверен государства Ватикан, продемонстрировали, что ради цели, которую считаете важной, Вы можете благословить и освятить средства, использовавшиеся представителями молодой хорватской демократии…

Ввиду всех этих причин, считаем, что Вы со всей определенностью доказали духовную и богословскую несостоятельность догмата Первого Ватиканского собора о папской непогрешимости».